Flere tilfeller av ordensforstyrrelser og beruselse over hele landet

Politiet rapporterer om flere hendelser med bortvisninger, beruselse og ordensforstyrrelser i ulike byer i landet. I Hønefoss, Sandefjord, Holmestrand, Trondheim og Stavanger ble det meldt om ulovlig oppførsel og politiintervensjoner.

I løpet av helgen ble det registrert flere tilfeller av ordensforstyrrelser og overstadig beruselse over hele landet. I Hønefoss ble en kvinne bortvist fra sentrum etter at en vekter meldte at hun oppførte seg aggressivt og stjal drikke fra andre gjester.

Patruljen ankom stedet og tok kontroll over situasjonen, og kvinnen ble bortvist til søndag morgen. I Sandefjord måtte politiet bortvise en ung mann fra sentrum på grunn av alvorlig beruselse og dårlig oppførsel. Mannen hadde kranglet med flere vektere og forsøkt å komme seg inn på flere utesteder uten å lykkes. I Holmestrand måtte politiet rykke ut til en adresse etter klager på roping og skriking fra en boblebadfest.

De involverte ble pålagt å dempe støynivået for å unngå å forstyrre naboene. Like etter klokken 02 fikk politiet i Trondheim melding om en bussjåfør og en passasjer som slåss. Passasjeren, som var beruset, skal ha slått til bussjåføren. Politiet ankom stedet og tok kontroll over situasjonen.

I Stavanger ble en mann i begynnelsen av 20-årene anmeldt for å ha drukket alkohol på offentlig sted. Da han fikk beskjed om å helle ut innholdet, valgte han i stedet å drikke det opp og ble dermed anmeldt for å ha brutt loven om drikking av alkohol på offentlig sted. Disse hendelsene viser at ordensforstyrrelser og beruselse fortsatt er et problem i flere byer i landet, og politiet må ofte gripe inn for å opprettholde ro og orden.

Lokale myndigheter oppfordrer folk til å vise hensyn til andre og unngå å bryte lovene om alkohol og oppførsel på offentlige steder





