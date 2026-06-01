Flere tog-plan henger i en tynn tråd

Effektpakken 'Flere tog' for Trønderbanen har vært ventet på i lang tid, men nå henger planene i en svært tynn tråd. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bekrefter problemstillingen og understreker at situasjonen skal undersøkes nærmere.

I lang tid har pendlere i Trøndelag ventet på effektpakken 'Flere tog', som skal gi en vesentlig forbedring av tilbudet på strekningen Steinkjer - Trondheim - Støren . Planen innebærer 30-minutters intervaller mellom Melhus og Stjørdal i grunnrute.

Tilbudet skal utvides helt til Steinkjer i rushtida. Nå henger imidlertid planene nok en gang i en svært tynn tråd. – Jeg blir bare enda mer bekymret, sier stortingsrepresentant Oda Indgaard (MDG) Skaper problemerIndgaard har utfordret samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et skriftlig spørsmål for å få svar på hvorfor tilbudsforbedringen i 2029 igjen ser ut havne i det blå.

I regjeringas forslag til revidert budsjett kommer det tydelig fram at infrastrukturen mellom Støren på Dovrebanen og Steinkjer på Nordlandsbanen skal bygges ut med et konvensjonelt signalanlegg. Det er i strid med den opprinnelige planen om å installere det felleseuropeiske systemet på hele strekningen. I budsjettforslaget opplyses det at Bane Nor mener valget av det konvensjonelle anlegget fører til risiko for at deler av det planlagte rushtidstilbudet likevel ikke kan realiseres i desember 2029.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant Oda Indgaard (MDG) sier hun blir bare mer og mer bekymret for utviklinga på Trønderbanen. Foto: Synne Wekre Kvistad – Skyves ut i evighetenProsjektet på Trønderbanen har allerede en lang historikk med brutte tidsfrister. Allerede i Byvekstavtalen for Trondheimsområdet var det lagt til grunn to tog i timen innen 2024. Det viste seg å være urealistisk.

Dermed ble prosjektet allerede i 2021 skjøvet til 2027 fordi Bane Nor trengte mer tid til å samkjøre utbyggingen med ERTMS-systemet. Siden har fristen blitt flyttet til 2029. – Det er svært alvorlig for tilliten til jernbanen at lovede forbedringer skyves ut i evigheten, sier Indgaard, og peker på et paradoks i statsrådens skiftende forklaringer. – Så sent som tidligere i år oppga Nygård at den største risikoen i tidsplanen var selve utrullingen av ERTMS.

Men i revidert budsjett beskrives utfordringen å være valg av konvensjonelt signalanlegg og ikke ERTMS. Forvirringen er komplett, og det hadde vært nyttig med en ordentlig status og forklaring på hva som gjøres for å forhindre ytterligere forsinkelse, sier Indgaard. Avventer tiltakSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter problemstillingen, og understreker at situasjonen skal undersøkes nærmere.

– Bane Nor og Jernbanedirektoratet vurderer nå denne risikoen, mulige konsekvenser og hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å redusere forsinkelsen, sier Nygård i svaret sitt. Han sier ikke noe nærmere om hvilke konsekvenser en ny utsettelse vil få for pendlerne. Heller ikke svar på hvor stor forsinkelsen eventuelt kan bli, har han i dag. – Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere status i saken når budsjettforslaget for 2027 legges fram, sier Nygård.

NYE UNDERSØKELSER: – Situasjonen skal undersøkes nærmere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i sitt svar til Oda Indgaard (MDG). Foto: Sebastian Bang Blir mer bekymretSpørsmålsstiller Indgaard er ikke beroliget etter Nygårds svar, snarere tvert imot. – Jeg opplever tydelig at investeringene på jernbanen er altfor lave og at kontrollen med det som skjer er blitt altfor dårlig etter oppsplittinga av jernbanen.

Det går for sakte, og det er grunn til å spørre hvor lenge det blir å vente på to tog i timen på Trønderbanen. Det er noe som skurrer her, sier Indgaard





