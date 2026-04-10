Flere Trafikkhendelser Skaper Kaos i Oslo-området: Biler Berget og Trafikken Normaliseres

Flere trafikkulykker og hendelser skapte store trafikale problemer i Oslo-området fredag ettermiddag. En brann i en bil og ulykker på E18 og Ring 3 førte til køer og forsinkelser. Politiet melder om at trafikken normaliseres etter berging av biler.

Klokken 15.42 meldte politiet at bilen er fjernet og trafikken flyter som normalt igjen, etter en tidligere hendelse som skapte betydelige trafikale problemer. Hendelsen fant sted i høyre felt, og nødetater var raskt på stedet for å håndtere situasjonen. Trafikken ble midlertidig redusert til ett felt, noe som førte til saktegående trafikk og lange køer. Denne situasjonen skapte betydelige forsinkelser for bilistene, og politiet varslet om potensielle problemer i loggen fredag ettermiddag.

Veitrafikksentralen Øst, representert ved Tale Eikeset, bekreftet at bergingsarbeidet var i gang, og at både kollektivfeltet, høyre og midtre felt var stengt for å muliggjøre berging. Køen strakk seg over flere kilometer mellom Alnabru og Furuset, noe som indikerer omfanget av trafikale problemer. Jan Arild Lindstrøm, som kjørte forbi den brennende bilen rundt klokken 14.40, fortalte om en sterk lukt av brent og en merkbar varme. Hendelsen på E18 førte til store forsinkelser og påvirket trafikken i betydelig grad, spesielt i retning Sandvika ut fra Oslo. Likevel ble trafikken normalisert klokken 15.42. Årsaken til ulykken på E18 var et filskifte der en lastebil kolliderte med en personbil, som resulterte i at personbilen snurret. Føreren av personbilen ble kjørt til legevakten med lettere skader, ifølge operasjonsleder Rune Hekkelstrand. Ulykken skjedde omtrent klokken 14.40 på E18 utgående før Blommenholm. I tillegg til disse hendelsene, meldte politiet om en påkjørsel bakfra på Ring 3 østgående like etter Lørentunnelen. Minst en bil trengte berging i denne hendelsen, og ambulansen var til stede. Politiet opplyste også om at berging var på stedet for å håndtere denne situasjonen. For å gi leserne et visuelt inntrykk av trafikksituasjonen, ble det vist et bilde av trafikken på E6 ved Alnabru i Oslo. Medienes engasjement for å rapportere om trafikale hendelser er tydelig, og de oppfordret publikum til å dele tips, informasjon, bilder eller videoer for å bidra til dekningen. Denne hendelsen understreker viktigheten av å være forberedt på uforutsette hendelser og følgene disse har for trafikkflyten





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

