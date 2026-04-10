Flere Trafikkulykker i Oslo-området: Køer og Forsinkelser

Flere trafikkhendelser skapte trafikale problemer i Oslo-området fredag ettermiddag. Både på E6, E18 og Ring 3 oppsto det ulykker som førte til køer og forsinkelser for bilistene. Nødetater var på stedet for å håndtere situasjonene.

Klokken 15.42 meldte politiet at bilen er berget og trafikken flyter som normalt igjen, etter en tidligere hendelse. Hendelsen fant sted i høyre felt, og nødetatene var raskt på stedet. Trafikken måtte reduseres til ett felt mens berging pågikk, noe som førte til trafikale problemer og køer, ifølge politiets logg. Kollektivfeltet, høyre og midtre felt var stengt for å lette arbeidet med å fjerne kjøretøyet.

Køen strakte seg flere kilometer mellom Alnabru og Furuset, noe som skapte betydelige forsinkelser for bilistene i området. Jan Arild Lindstrøm passerte den brennende bilen rundt klokken 14.40 og beskrev en intens lukt av brent materiale og merkbar varme. Hendelsen førte til trafikale utfordringer for mange trafikanter i rushtiden.\Samtidig oppsto det også problemer på E18 i retning Sandvika, ut fra Oslo, etter en trafikkulykke. Men også her melder politiet at trafikken er normalisert igjen klokken 15.42. Årsaken til uhellet på E18 var et filskifte der en lastebil kom borti en personbil, som deretter snurret. Føreren av personbilen ble fraktet til legevakten av ambulansen med lettere skader. Ulykken skjedde rundt klokken 14.40 på E18 utgående, like før Blommenholm. Politiet meldte i sin logg om hendelsen, og operasjonsleder Rune Hekkelstrand opplyste om detaljene rundt ulykken. Situasjonen på E18 førte også til forsinkelser og frustrasjon blant bilistene, men ble raskt håndtert av nødetatene.\I tillegg til disse hendelsene, rapporterte politiet om en påkjørsel bakfra på Ring 3 østgående rett etter Lørentunnelen. Minst en bil trengte berging etter denne hendelsen, og ambulanse var på stedet. Berging pågikk for å fjerne kjøretøyet og gjenopprette normal trafikkflyt. Politiet informerte om situasjonen på Ring 3, og oppfordret til forsiktighet i området. På E6 ved Alnabru i Oslo var det også betydelig trafikk. Med tanke på de mange hendelsene som fant sted på kort tid, oppfordres publikum til å være ekstra oppmerksomme i trafikken og følge anvisningene fra nødetatene. Dersom noen har tips om hendelsene, oppfordres de til å kontakte politiet med informasjon, bilder eller video





