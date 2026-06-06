Flere ulykker og voldshendelser preger vestlandet: evakuering på Edvard Grieg, vannlekkasje i Lagunen og flere politiactiver

Lørdag ble 89 personer evakuert fra fergeplattformen Edvard Grieg etter en røykdetektoralarm, mens flere andre hendelser - inkludert en vandelsituasjon i Åsane, en sprinklerlekkasje i Lagunen og en redningsaksjon i Luster - preget vestlandsklimaet. Politiet har også håndtert vold i Bremnes, en pistollignende gjenstand på en fest på Askøy og en arbeidsulykke i Bergen sentrum.

Lørdag formiddag ble alle 89 personer som befant seg på fergeplattformen Edvard Grieg evakuert til livbåtene etter at en røykdetektor gikk i alarm. Ifølge redningsdirektøren på Faret skyldtes alarmen et kortsvikt i et kontrollsystem, men om det faktisk var røyk eller kun en teknisk feil skal avklares i den pågående etterforskningen.

Etter en grundig gjennomgang av hendelsesforløpet vil både brannvesenet og transportmyndighetene vurdere om de nåværende sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige, og om det kreves oppdateringer i vedlikeholdsprosedyrene for det elektroniske varslingssystemet. Samtidig ble flere andre hendelser rapportert i ulike deler av regionen. I Åsane mottok politiet klokken 13.10 en melding om vold i et parkeringsanlegg, der en trafikkdispute skal ha utviklet seg til fysisk konfrontasjon. Operasjonsleder Tore‑Andre Brakstad opplyste at politiet rykket ut umiddelbart, men foreløpig er ingen alvorlige skader meldt.

På samme dag oppsto en uventet vannlekkasje på Lagunen kjøpesenter etter at et sprinklerhode brøt i et butikklokale som ennå ikke var åpnet for publikum. Vannet fløt inn i nabobutikken Zara, men lekkasjen ble raskt stengt, og tørkearbeidet er i gang. Årsaken til at sprinklerhodet sviktet er fortsatt ukjent, men en teknisk undersøkelse er påbegynt. I vestlige deler av fylket ble det også utført flere rednings- og politiasjoner.

Tidlig om morgenen ble en redningsaksjon igangsatt i Luster etter at en fritidsbåt ble funnet driver på vannet; både politi, brannvesen og et redningshelikopter deltok i søket etter den savnede personen. På samme dag ble en mann i 60‑årene pågrepet i Bremnes på Bømlo etter at han skal ha slått ned en annen person og frastjålet eiendelene hans, i tillegg til å bli funnet med en liten mengde narkotika.

En annen hendelse på Askøy omhandlet en tenåringsgutt som skal ha vist frem et pistollignende objekt på en fest med mindreårige; politiet avhørte tre personer, men fant ingen våpen. I tillegg har flere kommuner og etater kunngjort planlagte vedlikeholdsarbeider: vannrørene langs Fjøsangerveien skal rengjøres fra 9. til 12. juni, med mulige forstyrrelser i vanntrykk og farge. Disse opplysningene er viktige for innbyggerne som kan oppleve midlertidige problemer i vannforsyningen.

Andre saker som har fått oppmerksomhet inkluderer en pågående etterforskning av en mann som skal ha publisert kontroversielle innlegg om en voldshendelse i Bergen på nasjonaldagen, men påtalemyndigheten har besluttet at det ikke er grunnlag for videre etterforskning. I tillegg har politiet i Bergen håndtert en arbeidsulykke hvor en person falt tre etasjer ned i en heissjakt i sentrum; personen er i live, men skadeomfanget er ennå ukjent.

På natten til fredag ble en beruset mann arrestert etter å ha slått en vegarbeider i magen ved Torget i Bergen. Sist, men ikke minst, fortsetter samarbeidsøvelsen mellom politiet og forsvaret på Dokken, og i Hordaland tingrett har to menn blitt fengslet i varetekt i forbindelse med flere alvorlige lovbrudd.

Disse hendelsene viser bredden av utfordringer myndighetene må håndtere - fra tekniske feil på transportinfrastruktur til voldelige konfrontasjoner og store logistiske vedlikeholdsprosjekter - og understreker viktigheten av koordinert beredskap på tvers av sektorer





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