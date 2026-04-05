Flere ungdommer velger rusfritt: En ny æra for russetiden?

En ny studie viser at fire av ti ungdommer er avholdende, og at russetiden er i endring. Mindre alkoholbruk og inkluderende arrangementer preger den nye trenden. Dette er en positiv utvikling som kan gi en tryggere og mer inkluderende russetid for alle.

Mange uttrykker bekymring for russetiden, både foreldre og ungdommer. Frykten er reell, og det er gode grunner til bekymring. Samtidig ser vi en positiv tendens som lyser opp i mørket. En betydelig andel av ungdommen velger å avstå fra alkohol og narkotika, og det er en trend som forsterker seg. Dette skaper et håp for en tryggere og mer inkluderende russetid, hvor presset om å drikke og bruke rusmidler avtar. En ny undersøkelse, basert på nasjonalt representative data fra over 250.

000 ungdommer i alderen 16-18 år over de siste ti årene, viser at fire av ti er avholdende. Dette betyr at de verken bruker alkohol eller illegale rusmidler. Trenden er stabil og synlig over hele landet, noe som indikerer en varig endring i ungdomskulturen.\Denne endringen begynte allerede ved årtusenskiftet, og vi ser lignende tendenser i andre vestlige land som Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia. Årsakene er komplekse, men flere faktorer kan spille inn. Økt digitalisering og skjermbruk kan føre til at ungdom bruker mer tid hjemme. Tettere forhold til foreldrene og vektlegging av skole, karakterer, kosthold, trening og helse kan også være avgjørende. Det er viktig å merke seg at denne utviklingen ikke bare er en norsk trend. Internasjonalt omtales fenomenet som No & Low Alcohol, som innebærer å avstå fra alkohol, drikke mindre eller velge lettere alkoholholdige drikker. Trenden reflekteres også i økt salg av alkoholfritt fra Vinmonopolet, med et stadig voksende produktspekter og nye salgsrekorder. Dette er et klart tegn på at samfunnet beveger seg mot en mer mangfoldig tilnærming til alkohol. Mange ser nå at alkohol ikke lenger er et absolutt krav i sosiale sammenhenger. Dette er et skifte i verdier, der det gode vertskap nå tilbyr gode alkoholfrie alternativer.\I tillegg til endringer i alkoholvaner, ser vi også en transformasjon av russetiden. De tradisjonelle, dyre russebussene er på vei ut, etter at regjeringen innførte forbud mot sidestilte seter og ståplasser. Bussene har vært et symbol på ekstrem festing, med mye alkohol og bruk av kokain, og har ført til ekskludering av de som ikke hadde råd eller mulighet til å være med. Rektorer og skoler har tatt grep for å endre russetiden, med fokus på faglige arrangementer, felles aktiviteter og inkludering av alle elever. Det er mindre rom for kommersielle aktører som har tjent store penger på russefeiringen. Den nye russetiden er mer fokusert på felleskap og trygghet, og det er en positiv utvikling. Mange skoler har sluttet med tradisjonelle privilegier, som for eksempel adgang til bestemte bord i kantinen for spesielle grupper. Rektor og kunnskapsminister har satt fokus på at russetiden skal starte etter 17. mai. Denne utviklingen er et eksempel på hvordan alkoholkulturer endres over tid. Det er et brudd med fortiden, og ungdommen får større frihet til å velge selv, inkludert valget om å leve uten alkohol. Dette skaper en mer inkluderende og tryggere russetid for alle





