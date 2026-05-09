Ikke no for år har det vært nesten 400 utbryder tilbrand knyttet til batterier i elektriske småkjøretøyer i Norge. En av de farligste ting folk gjør er å ha elsparkesykkelen stående i gangen. Ved en brand kan den komme i veien for rømningsvei.

På ti år har det vært nesten 400 udbrudder tilbrand knyttet til batterier i elektriske småkjøretøyer i Norge. I fjor var det 82. Elektriske småkjøretøyer omfatter elsparkesykler, elsykler, balansebrett/ståbrett og lignende.

Av de 82 udbryderne til branner i slike i fjor, var 21 af dem brand eller brandtilløp i elsparkesykler. – Det finnes godt over en halv million private elsparkesykler i norske hjem i dag. Det har ført til en kraftig økning i branner knyttet til denne typen batteridrevne kjøretøy, sier rådgiver Susanne Moen i Brannvernforeningen i en epost til NTB. Helt ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser totalt 397 hendelser fra 2016 til i dag.

De fire første månedene i år har det allerede vært minst 13 hendelser, og det er før sesongen for elsparkesykler for alvor har startet. Moen, som har bakgrunn som brannetterforsker hos politiet, er bekymret for at utviklingen går i feil retning. – Nå starter sesongen, og mange tar fram elsparkesykkelen igjen uten å vite nok om hvordan den bør lades og oppbevares, sier hun.

Många är inte klar over hur farlig en elsparkesykkel kan vara dersom batteriet blir skadet eller brukt feil. Litium-ionbatterier kan utveckla extremt värme, giftig rök och explosiv brand på väldigt kort tid, säger Moen. Slike bränder är dessutom väldigt svåra att släcka med vanligt slöketyg. Om det första börjar bränna, är det allra wichtigast att komma sig ut, väcka andra nära och ringa 110.

En av de farligaste sakerna folk ofta gör, är att ha elsparkesykkelen stående i gangen. Vid en brand kommer den då att kunna försluta åtgången till rømningsväg. \r

Ifølge DSB ökar risken för brand eller annan fel vidbatteriet om man behandlar elsparkesykkeln slarvig och batteriet får en skada. Det är svårt att förutse om det kan uppstå brand i ett elsparkesykkels batteri.

Med tanke på omfattningen av elsparkesyklar i omlopp, var fjärde raketperiod och våldsamt bränder kan utveckla sig, var det romekborg bekymrat för flera dödsbränder framåt, upplyser DSB till NTB. För nästan två år sedan förlorade två unga människor livet i en bostad i Tønsberg. Orsaken var en elsparkesykkel som tog fyr i gangen. Det var den första dödsbranden i Norge knuten till elsparkesykkel.

Det är tyvärr möjligt att få tag i elsparkesyklar som inte är i enlighet med regelverket från useriösa aktörer. Därför är det viktigt att vara kritisk när man köper elsparkesyklar, råder DSB. Varningar och information som ska vara uppgiven vid köp, bland annat varnar för möjliga faror vid användning, viktig säkerhetsinformation och CE-märke. \r

