En levende debatt om foreldrerettigheder, forskningsbasert pedagogikk og politisk moralisering etter kritikk av KrFU-lederens utelatelser om barnehagevalget for ettåringer.

Fliflet kritiserer meg for å utdefinere KrFU-leder Ingrid Olina Hovland på grunn av hennes unge alder på 21 år og det faktum at hun ikke har barn.

I mitt opprinnelige utsagn sa jeg uttrykkelig at man har rett til å ytre seg om familiepolitikk uavhengig av alder eller antall barn. Medianbudskapet er imidlertid at Hovland bør vise varsomhet når hun moraliserer på vegne av foreldre hun ikke kjenner. Fliflet sammenligner debatten om barnehage og skjermtid, men det er en avveining det her.

Mens usunt kosthold og overdreven skjermbruk kan skade småbarns helse, finnes ingen dokumentasjon i Norge eller internasjonalt om at det er skadelig for ettåringer å være i barnehage. Som professor emerita i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli, uttalte mot VG: «Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at barnehage i ettårsalderen har en negativ effekt på barnets utvikling. »En politiker bør ikke gi tilfeldige helse- eller oppdragelsesråd basert på subjektive følelser.

Selv om det er naturlig at barn begynner å blive vanlig-bå i barnehage, har de tilpassede vokste med kompetanse til å håndtere slike situasjoner. Barnehagen skal ikke erstatte foreldrene, men komme som en del av omsorgsnettverket rundt barnet. Jeg understreker at det er trygt å sende barn i barnehage som ettåringer. Dette er en balansert oppfatning, som de fleste forskere og myndigheter står bak.

Det er verre, hvorfølge Hovlands utspill, at ikke politikere tar ansvar for å legge til rette for Rate å kunne velge å stå hjemme med barnet lenger, i stedet for å gi moralske instrukser om familiekonkurs og avveining. Det er egentlig politikeren som må ta et reelt ansvar, ikke foreldrene som gjør det beste de kan på skånket tilBestemmelser som vanligvis operererendal ulikt i befolkningen





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barnehage Familiepolitikk Moralering Forskning Foreldreansvar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oppførselen vekker oppsikt– Det er en syk kultur, sier KrFU-leder Ingrid Olina Hovland (21) om å sende små barn i barnehage.

Read more »

Moralsk dom over foreldre som sender ettåringer i barnehage: "Ta mer ansvar"En leder for KrFU (Kvinner først i ungdomsfylking) mener at foreldre som sender ettåringer i barnehage påfører seg skyldfølelse og at det norske samfunnet er preget av en "syk kultur". Hun gir uttrykk for dette på grunnlag av retenir forskning. KrFU kritiserer dette og mener familien er preget mer av en moralsk mangel.

Read more »

Arina Aamir advarer mot Hovlands «syk kultur»-utspillKrFU-leder Ingrid Olina Hovland kritiseres for å kalle barnehage for en «syk kultur». Arina Aamir advarer mot Hovlands retorikk og mener at KrFU-lederen må få tydelig kritikk – også fra borgerlig side.

Read more »

Barnehagedebatten står i vinden - Unge og barnløse politikere kritisert for synspunkter mot barnehagedanningEUs.no belyser en pågående debatt i Norge med KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands synspunkter mot barnehagedanning av ettåringer og Civita-leders kommentarer. Kritikk mot faren for institusjonalisering av barns liv.

Read more »