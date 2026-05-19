Florø bulystforeining mot utbygginga av konteinarhamn

Florø bulystforeining er motstandarar av utbygginga av ei konteinarhamn i Florø, og meiner at fordelane ikkje er større enn ulempene. Nødseth i kommunestyresalen i Måløy meiner naturen burde blitt prioritert i denne saka, og at det er mogleg med ei anna løysing for konteinartrafikken.

Ja, min politiske leder i Kinn kommunestyre. Han er med i Florø bulystforeining, som er motstandarar av utbygginga. Motstandarane min utbygginga av ei konteinarhamn i Florø vil øydeleggja unik natur, medan forkjemparane min utbygginga er heilt naudsynt for næringslivet .20 representantar i kommunestyret røysta for eit framlegg om å gå vidare med utbyggingsplanane, medan 17 røysta mot.

Sprenging av holmarHOLMAR OG SKJER: Dette området kan bli heilt annleis etter ei utbygging. Eg meiner fordelane ikkje er større enn ulempene. Me kunne gått for å utsetja saka til me får alle fakta på plass, sa Nødseth i kommunestyresalen i Måløy tysdag. Han meiner naturen burde blitt prioritert i denne saka, og at det er mogleg med ei anna løysing for konteinartrafikken.

I januar var saka oppe i kommunestyret i Kinn, og eit fleirtal av politikarane røysta då for å skrota planane. Høgre sa på før dagens møte til Dette var ikkje høvet tidlegare i år, då fleire Høgre-representantar røysta mot planane





