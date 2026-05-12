Florentino Pérez: ‘Hvor er Florentino?’’, er en harer mot Madrid-avis

Klubbpresidenten Florentino Pérez' rasende utspill mot en Madrid-avis, og presidentens svar på ryktene om kreft. Perez mener at enkelte medier 'utnytter' Real Madrids svake sesong til å gå til personangrep på ham.

Klokken 18 møtte Florentino Pérez opp på pressekonferansen, som han hadde hasteinnkalt til bare to timer tidligere. Klubbpresidenten var alt annet enn blid da han tok ordet og raste fra seg.

– Jeg har tatt denne beslutningen fordi det har oppstått en absurd situasjon skapt av kampanjer mot Real Madrids interesser og mot meg. Resultatene har ikke vært de beste, men i sport vinner man ikke alltid, sier han. Pérez mener at enkelte «utnytter» Real Madrids svake sesong til å gå til personangrep på han. – De spør: «Hvor er Florentino?

». Vanligvis sier jeg ikke mye, men noen har sagt at jeg har kreft i terminalfasen … – Jeg benytter anledningen til å la folk som har vært bekymret for meg få vite at jeg fortsetter som president for Real Madrid og selskapet mitt, og at helsen min er perfekt. Jeg kunne ikke fortsatt hvis ikke helsen min var perfekt. Hvis jeg hadde hatt kreft, slik det har blitt hevdet, måtte jeg ha dratt til et onkologisk senter.

Og hvis jeg hadde dradd dit, ville det ikke kommet ut over hele verden. Raste mot Madrid-avisReal Madrid-toppen gikk også til angrep på den spanske avisen ABC og begynte å lese fra mobilen sin.





