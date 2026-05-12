Florentino Pérez og Real Madrid er klare for en sensasjonell overgang

Det er BBC og den velinformerte journalist Guillem Balague som hevder at Real Madrid og Mourinho er i en avgjørende fase av forhandlingene om en kontrakt. Tirsdag ettermiddag ble det en pressekonferanse med klubbpresident Florentino Pérez og Mourinho for å avsløre en ny trener til Real Madrid. Tidligere har det vært spekulasjoner om enighet mellom Mourinho og Real Madrid, og overgangsjournalistene Fabrizio Romano og Sacha Tavolieri har også tidligere meldt at Real Madrid er interessert i Mourinho.
Det er BBC og den velinformerte journalisten Guillem Balague som hevder at partene er i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. Tirsdag ettermiddag innkalte Real Madrid på kort varsel til en pressekonferanse med klubbpresident Florentino Pérez klokka 18 i etterkant av et styremøte, uten å opplyse hva det gjelder.
Tidligere meldte den italienske overgangsjournalisten Sacha Tavolieri at det skal være enighet mellom Mourinho og Real Madrid. Overgangsguruen Fabrizio Romano har også tidligere meldt at Real Madrid for fullt har rettet siktet mot Mourinho. Tirsdag melder BBC at portugiseren er den eneste kandidaten Real-ledelsen nå snakker med. På tirsdaget meldte BBC at portugiseren er den eneste kandidaten Real-ledelsen nå snakker med.
Mourinho fikk så sent som mandag spørsmål om Real-interessen. Han svarte da at han ikke ønsket å snakke om fremtiden sin ennå. Dersom Real Madrid ender med å signere Mourinho, blir portugiseren ansatt i den spanske fotballstorheten for andre gang. Mourinho er i øyeblikket trener for Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup og resten av Benficas stjerner.
Denne uken har flere medier tidligere meldt at Mourinho er favoritten til Real Madrid-president Florentino Pérez i jakten på ny trener. Den spanske storklubben har mesteparten av denne sesongen vært ledet av Alvaro Arbeloa. Han overtok da Xabi Alonso måtte gi seg i januar. I januar overtok Xabi Alonso eierskapet over klubben.
José Mourinho har én gang tidligere trent Real Madrid. Det var i perioden 2010 til 2013. Mourinho er blant fotballens aller mest meritterte og erfarne trenere. Han har tidligere trent storklubber som Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Fenerbahçe og Tottenham. Real Madrid har en uvanlig svak sesong bak seg.
Hovedstadsklubben måtte nylig se Barcelona stikke av med seriemesterskapet i Spania, og Champions League-eventyret tok også slutt uvanlig tidlig. (©NTB)
