Florida-myndigheter etterforsker om Chat GPT kan holdes strafferettslig ansvarlig for sin rolle i masseskytingen ved Florida State University i april 2023. Påtalemyndigheten undersøker dialogen mellom gjerningsmannen og KI-tjenesten for å vurdere om Open AI, selskapet bak Chat GPT, kan ha bidratt til planleggingen og gjennomføringen av angrepet.

Florida går i spissen med å undersøke og potensielt straffeforfølge bruk av kunstig intelligens (KI) i forbindelse med kriminell aktivitet. Førstestatsadvokat James Uthmeier har uttalt at dersom Chat GPT var en person, ville den blitt siktet for drap, i forbindelse med skytingen ved Florida State University (FSU) i Tallahassee i april i fjor.

Hendelsen involverte den da 20 år gamle studenten Phoenix Ikner, tidligere kjent som Christian Gunnar Eriksen, som skjøt og drepte to menn og såret fire andre før han selv ble skutt av politiet. Ikner, som har både norsk og amerikansk statsborgerskap, vokste opp i USA. Etterforskningen fokuserer nå på dialogen mellom Ikner og Chat GPT i tiden før angrepet. Påtalemyndigheten undersøker om Open AI, selskapet bak Chat GPT, kan holdes strafferettslig ansvarlig for KI-tjenestens rolle i hendelsen.

Ikner stilte en rekke spørsmål til Chat GPT som omhandlet selvmord, masseskytinger og detaljer om skytevåpen. Han spurte også spesifikt om konsekvensene av en skyting ved FSU og om tidspunkter med høy aktivitet i studentsenteret. Dette har fått myndighetene til å reagere kraftig, og Mark Glass, leder for Floridas etterforskningsetat, understreker viktigheten av å være klar over risikoen ved ny teknologi og den skaden den kan forårsake.

Etterforskningen er omfattende og vil forsøke å fastslå om Chat GPT bidro til å planlegge eller muliggjøre skytingen. Spørsmålet om ansvar er sentralt, og utfallet av saken kan få betydelige konsekvenser for utviklingen og bruken av KI-teknologi i fremtiden. Det er en juridisk utfordring å definere ansvaret til en KI-tjeneste, men Florida ser ut til å være villig til å ta den utfordringen.

Denne saken er ikke bare viktig for Florida, men også for resten av USA og internasjonalt, da den reiser grunnleggende spørsmål om KI-sikkerhet og ansvarlighet. Open AI avviser på sin side ethvert ansvar og hevder at Chat GPT kun ga faktabaserte svar basert på informasjon som er offentlig tilgjengelig på internett. De understreker at tjenesten ikke oppmuntret eller fremmet ulovlig eller skadelig aktivitet.

Selskapet argumenterer for at Chat GPT er et verktøy som kan brukes til mange formål, og at det ikke kan holdes ansvarlig for hvordan enkeltpersoner velger å bruke det. Denne posisjonen står i sterk kontrast til påtalemyndighetens syn, som mener at KI-tjenesten spilte en aktiv rolle i å gi Ikner informasjon som bidro til å planlegge og gjennomføre angrepet.

Saken vil trolig føre til en langvarig juridisk kamp, der spørsmål om KI-ansvar, ytringsfrihet og tilgang til informasjon vil bli nøye vurdert. Utfallet vil sannsynligvis sette presedens for fremtidige saker som involverer KI og kriminell aktivitet. Det er også en debatt om hvorvidt KI-utviklere bør ha et større ansvar for å overvåke og regulere bruken av sine tjenester for å forhindre misbruk. Denne saken har allerede satt søkelys på behovet for etiske retningslinjer og reguleringer for KI-teknologi





