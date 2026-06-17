Floyd Mayweather tiltalt for bedrageri etter mislykket klokkehandel

Floyd Mayweather står overfor tiltale for tyveri og bedrageri etter å ha kjøpt en dyr klokke med en sjekk uten dekning. Tiltalen følger flere andre saker om påståtte restanser.

Legenden innen boks Floyd Mayweather (49) har lenge vært kjent for sin luksuslivsstil og millioninntekter, men nå har den tidligere uavgjorte verdensmesteren også møtt alvorlige juridisiske utfordringer som har brakt ham i pengeproblemer og under påtalemyndighetenes lupus i USA.

I desember 2024 kjøpte Mayweather en eksklusiv klokke for rundt 200000 dollar, svært over to millioner norske kroner, i den eksklusive butikken Gold and Beyond i Las Vegas, en butikk som spesialiserer seg i brukte luksusvarer. Hovedproblemet med transaksjonen var at betalingen ble foretatt med en sjekk som senere viste seg ikke å kunne innluses på grunn av utilstrekkelige midler på Mayweathers konto.

Dette har ført til at han nå er tiltalt for både tyveri og forsøk på bedrageri, ifølge boksenettstedet ESPN som først rapporterte om tiltalen. Ifølge påtalemyndighetene i Nevada handler saken om at Mayweather skal ha utstedt sjekken med viten om at han ikke hadde dekning for beløpet, noe som ifølge statens lovverk kan medføre fengselsstraffer på ett til fire år og en bot på inntil 5000 dollar pluss erstatning ved dømt for bedrageri.

Grovt tyveri, som kan anvendes i slike saker, kan straffes med fengsel fra ett år til inntil 20 år og bøter på opptil 15000 dollar. Kjøpet fant sted allerede i desember 2024, men anmeldelsen ble ikke inngitt før i februar i år. Advokat Marc Cook, som representerer butikken, forteller til ESPN at årsaken til forsinkelsen var at hans klient stolte på Mayweather og gav ham alle muligheter til å gjøre opp for seg over en lang periode.

Det kom til et punkt hvor han ikke fikk svar og ikke fikk betalt for en klokke som Mayweather hadde hatt i godt over et år, sier Cook. Mayweathers forsvarer, Adrian Lobo, benekter imidlertid at hans klient har forsøkt å svindle eller stjele fra butikken. Lobo arguments for at saken hører hjemme i en sivil domstol og ikke i en straffedomstol, og påstår at Mayweather ser frem til åbli renvasket i en rettssal.

Denne saken er langt fra den eneste som har ført til at Mayweathers økonomiske situasjon har havnet i Spotlight. Han står overfor flere andre juridisiske konflikter hvor han hevdes å skylde penger. Saksøkere i separate sivile saker i minst fire forskjellige stater hevder at han ikke har betalt tilbake lån eller skader. I tillegg har Skatteetaten (Internal Revenue Service) fremsatt et krav på over 72 millioner dollar i ubetalte skatter og straffebot fra årene 2018 og 2023.

Et lukket boligområde i Las Vegas-området krever ham for 22500 dollar i en annen sak om manglende betaling. Samtidig har Mayweather selv saksøkt kringkasteren Showtime for 340 millioner dollar og hans tidligere forretningsforbindelser for 175 millioner dollar i separate rettssaker, noe som viser et komplekst nett av finansielle og juridisiske uoverensstemmelser omkring legenden.

Slike pågående saker vil sannsynligvis fortsette å dominere medier og rettssaler i tiden fremover, samtidig som de påvirker Mayweathers tidligere strålende image som en av verdens mest suksessfulle og finansielt vellykkede boksere





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