Et fly måtte avbryte landingen på Kjevik og sette kursen mot Gardermoen på grunn av kraftige vindkast. Samtidig kritiserer NRK-veteranen Christian Borch kanalens utvikling, og mener kommersielle interesser har overtatt for journalistiske verdier.

Etter et mislykket forsøk på landing, måtte et fly endre kurs og sette kursen mot Oslo lufthavn Gardermoen , hvor det landet klokken 18.25. Passasjerene ble deretter transportert med buss fra Gardermoen til Kristiansand. Meteorologisk institutt registrerte vindkast på 25,1 meter i sekundet på Kjevik klokken 18 søndag. Dette tilsvarer full storm, noe som skapte utfordringer for flyoperasjonen.

Johnsen, lufthavnsjef ved Kristiansand lufthavn Kjevik, forklarte at piloten valgte å avbryte landingen på grunn av de kraftige vindkastene. Johnsen understreket at pilotens avgjørelse måtte respekteres. Dette hendte samme dag som den profilerte NRK-veteranen Christian Borch uttrykte bekymring over utviklingen i sin tidligere arbeidsplass. Borch mener at kommersielle interesser har overtatt for journalistiske verdier i NRK, og at dette har ført til en endring i kanalens profil. Borch, som var et kjent ansikt for mange seere gjennom sin lange karriere i NRK, har kritisert denne utviklingen ved flere anledninger.\Christian Borch, et ikonisk navn i norsk journalistikk, er tydelig bekymret over endringene han ser i NRK, der han en gang var selve symbolet. Han ble ansatt i statskanalen i 1978 som utenriksreporter, og hans karriere inkluderte roller som nyhetsanker i «Dagsrevyen» i ti år og programleder for «Urix» fra 2010 til 2014. Han trakk seg tilbake fra NRK etter nærmere 40 års tjeneste. Borch huskes fremdeles av mange som ansiktet til «Dagsrevyen», men han ser nå at NRK har endret seg. Han mener at NRK er i ferd med å bli for tabloid og at kommersielle interesser har fått for stor innflytelse. I et intervju med Dagbladet uttrykte Borch sitt syn på at NRK har fjernet seg fra sine grunnleggende verdier om objektivitet og saklighet, og at dette er en bekymringsfull utvikling for en offentlig kringkaster. Han pekte på hvordan kommersielle interesser har tatt over og ført til en endring i kanalens profil, noe han mener er i strid med NRKs formål.\Borch møtte Dagbladet på Åpent Bakeri på Røa for å diskutere sin tid i NRK og de endringene han har observert. Han beskrev hvordan nyhetsredaksjonen i hans tid var preget av journalistiske prinsipper, mens resten av virksomheten nå har en mer kommersiell profil. Han mener at tabloidpressens grunntone har smittet over på NRK, noe som strider mot en offentlig kringkasters mål. Borch, som selv kom fra en konservativ avis, husker tilbake på tiden i NRK som en periode hvor journalistisk integritet og objektivitet sto sentralt. Han uttrykte bekymring over at de grunnleggende verdiene nå blir overkjørt, delvis på grunn av at nye generasjoner av journalister er oppvokst med et kommersielt språk. Han kritiserte spesielt hvordan NRKs hjemmesider har endret seg for å konkurrere på tabloidmarkedet. Borch understreket at dette ikke er NRKs oppgave og at folk må kunne stole på at ekte verdier driver verket, ikke viljen til å gå på akkord med prinsipper for å tekkes markedet. Han avsluttet med å uttrykke sin bekymring for fremtiden til NRK





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikansk pilot reddet i Iran etter jagerflystyrt – Trump kaller det mirakuløstEn amerikansk pilot er blitt reddet i Iran etter at et jagerfly styrtet. President Donald Trump beskriver redningsaksjonen som mirakuløs. Iransk revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned et amerikansk fly.

Read more »

USA redder piloter etter nedskytning i Iran: Eksperter roser operasjonenEt amerikansk F-15 kampfly ble skutt ned over Iran, og USA satte inn en omfattende redningsaksjon for å hente ut besetningsmedlemmene. Eksperter hyller den komplekse operasjonen, mens Iran hevder å ha skutt ned flere amerikanske fly. Hendelsen illustrerer de høye innsatsen og ressursene som er involvert i konflikten.

Read more »

Ekstremværet løyer: Vindkastene er over, men strømbrudd og innstilte fly fortsetterDet verste av ekstremværet ser ut til å være over, men sterke vindforhold fortsetter. Rogaland og Agder hardest rammet, med strømbrudd, innstilte flyvninger og trær over veier. Meteorologer forventer bedring utover dagen, men advarer om at vinden vil ta tid å løye.

Read more »

Ekstremværet «Dave»: - Har truffet Norge - skaper problemerTrampoline løper løpsk, fyr stenges, fly kanselleres og Dagbladet blåser bort mens ekstremværet «Dave» rammer Norge.

Read more »

Trump: Funnet savnet pilot i IranDonald Trump skriver at en savnet amerikansk pilot er funnet i Iran etter et jagerflystyrt. Redningsaksjonen beskrives som høydramatisk og kompleks, med påstander om nedskutte fly og sprengte fly.

Read more »

KLM-fly avbrøt landing på Kjevik i stormEt KLM-fly måtte avbryte landingen på Kristiansand lufthavn Kjevik på grunn av kraftig vind. Passasjerer beskriver en dramatisk opplevelse. Flyet landet senere i Oslo.

Read more »