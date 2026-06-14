Flyet snudde på grunn av en mindre utfordring med vanntanken om bord, og planen er å gjøre de nødvendige utbedringene i løpet av et kort bakkeopphold. Valgplakat til støtte for forslaget om å sette en øvre grense for befolkning i Sveits på 10 millioner ble avvist, og Iran bekrefter mye av innholdet i avtaleteksten. En sykklist er bevisst og fraktes til sykehus med ukjent skadeomfang, og Ukraina gikk til droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland.

Flyet snudde på grunn av en mindre utfordring med vanntanken om bord, og planen er å gjøre de nødvendige utbedringene i løpet av et kort bakkeopphold.

Forsvarsforliket fremskyndet Finnmarksbrigaden til 2033, men fagforeninger vil ha den klar allerede innen 2030. Valgplakat til støtte for forslaget om å sette en øvre grense for befolkning i Sveits på 10 millioner ble avvist, og Iran bekrefter mye av innholdet i avtaleteksten. En sykklist er bevisst og fraktes til sykehus med ukjent skadeomfang, og Ukraina gikk til droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland





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Flyet Snudde Valgplakat Iran Sykklist Ukraina

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