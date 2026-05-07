Flykaos og usikkerhet: Slik navigerer du i sommerens reiseutfordringer

Krigen i Midtøsten fører til økte drivstoffpriser og massive flykanselleringer. Lær mer om hvorfor reiseforsikringen ikke dekker dette og hvilke rettigheter du har som passasjer.

Den pågående konflikten og krigstilstanden i Midtøsten har skapt en bølge av usikkerhet som nå merkes langt utenfor regionens grenser, og spesielt innen den internasjonale luftfarten.

For mange nordmenn som har planlagt sine sommerferier, har drømmen om sol og avkobling blitt erstattet av bekymringer for om flyreisen i det hele tatt vil finne sted. Den geopolitiske ustabiliteten har ført til en drastisk økning i drivstoffprisene, noe som utgjør en av de største driftskostnadene for flyselskapene. Dette har resultert i at tusenvis av avganger allerede er kansellert, og det er en reell frykt for at dette bare er begynnelsen.

Flyselskapet SAS er et tydelig eksempel på denne trenden, da de i løpet av de siste månedene har måttet innstille flere tusen flyvninger for å håndtere de økonomiske utfordringene og den ustabile markedssituasjonen. Når drivstoffprisene skyter i været eller tilgangen på drivstoff blir begrenset, tvinges selskapene til å prioritere sine mest lønnsomme ruter, noe som ofte går på bekostning av mindre trafikerte destinasjoner. I denne uoversiktlige situasjonen melder Frende Forsikring om en kraftig økning i henvendelser fra fortvilede kunder.

Kathrine Kleppestø, skadesjef på reise i selskapet, forklarer at mange reisende nå frykter for at sommerferien skal ryke på grunn av faktorer som ligger helt utenfor deres kontroll. Et sentralt spørsmål som går igjen, er hvorvidt reiseforsikringen kan tre inn og dekke tapene når flyselskapene kansellerer avganger som følge av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel. Svaret fra forsikringsbransjen er imidlertid kontant og klart: nei.

Reiseforsikringen er designet for å dekke uforutsette hendelser som sykdom, ulykker eller akutte skader, men den dekker ikke operasjonelle utfordringer hos flyselskapene. Det er flyselskapet selv som bærer det økonomiske ansvaret for å refundere billettene eller tilby alternative reiseruter når de velger å kansellere på grunn av økonomiske hensyn knyttet til drivstoff. Det samme prinsippet gjelder dersom reiseråd fra Utenriksdepartementet blir innført etter at reisen er bestilt, selv om dette er en annen type hendelse.

Det er en utbredt misoppfatning om at forsikringen er et sikkerhetsnett for alle tenkelige reiseavbrudd, men i realiteten er det transportøren som er ansvarlig for leveransen av tjenesten. En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Frende avslører en urovekkende mangel på kunnskap blant norske forbrukere. Hele 56 prosent av respondentene opplyser at de ikke har aning om hva slags rettigheter de har dersom noe går galt med reisen, enten det gjelder fly, tog eller pakkereiser.

Denne kunnskapslakunen gjør mange sårbare i møte med store selskaper. Kleppestø understreker at dersom man opplever kanselleringer, streiker eller omfattende forsinkelser, er det primært selskapet man reiser med man skal henvende seg til. De har det juridiske og økonomiske ansvaret for passasjerene. For å minimere risikoen i sommer, anbefales det å være ekstra påpasselig med planleggingen.

Det kan være svært fornuftig å satse på pakkereiser eller hotellbookinger med fleksible avbestillingsregler, slik at man kan få full refusjon helt frem til ankomstdagen. Videre oppfordres alle reisende til å følge nøye med på alle meldinger og varsler fra flyselskapet. Dersom man likevel blir rammet av kaoset, er det avgjørende å dokumentere alt.

Dette innebærer å ta vare på alle kvitteringer for nødvendig transport og matutgifter under ventetiden, slik at man har et solid grunnlag for å kreve refusjon fra flyselskapet i etterkant. Med nesten 410 000 meldte reiseskader i fjor, med kostnader på over tre milliarder kroner for forsikringsselskapene, er det tydelig at reiseaktiviteten er høy, men at behovet for bedre informasjon om rettigheter er enda høyere





