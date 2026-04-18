Flytende helikopterlandingsplasser: Luksustjenesten for Miamis milliardærer

Det amerikanske selskapet ILandMiami tilbyr en eksklusiv tjeneste for verdens rikeste: flytende helikopterlandingsplasser til sjøs. Med økende trafikk i Miami og et ønske om diskresjon, har denne luksuriøse løsningen blitt et attraktivt alternativ for eliten, selv om prislappen er betydelig.

Det amerikanske selskapet ILand Miami har etablert en unik og eksklusiv tjeneste som retter seg mot verdens aller rikeste: de tilbyr helikopterlandingsplasser til sjøs. Selskapets nettside er gjennomsyret av ord som «eksklusiv» og «luksus», noe som understreker det tilbudet de gir.

Solfylte Miami har de siste årene blitt et sentrum for de virkelig velstående, og eksemplene er mange. Nylig kjøpte Facebook-gründer Mark Zuckerberg en av de dyreste eiendommene i USA på den svært eksklusive øyen Indian Creek, med en prislapp på hele 1,6 milliarder kroner. Blant andre kjente navn som også har valgt Indian Creek som bosted, finner vi Amazon-gründer Jeff Bezos, presidentdatter Ivanka Trump, DJ David Guetta og forretningsmannen Carl Icahn.

Lokalt er øyen kjent som «Billionaire Bunker», et kallenavn som, selv om det ikke er direkte oversatt til norsk, indikerer beboernes formue. Administrerende direktør Adam Terris i ILandMiami ønsker ikke å bekrefte om noen av disse fremstående personene er blant deres kunder, men han kan fortelle at Indian Creek er et av områdene hvor de tilbyr sine tjenester.

Konfidensialitet er en helt sentral del av selskapets tilbud. De beskriver sin tjeneste som «en diskret, helhetlig tjeneste utviklet for ledere, formuende personer og ultra-private reisende». Når Terris blir spurt om de betjener verdens rikeste, gir han et kortfattet svar: «Ingen kommentar». Han legger imidlertid til at kundene deres er «de velstående». Hittil har de ikke hatt noen norske kunder, kan sjefen avsløre. Dette viser at tjenesten primært appellerer til et internasjonalt marked.

Trafikkproblemer i Miami er en kjent utfordring, selv for de som har midler til å unngå den. I 2024 brukte en gjennomsnittlig pendler i Miami hele 93 timer i kø, ifølge Business Insider. Dette innebærer at selv de med store formuer kan bli rammet av treg trafikk og derfor søker etter måter å spare verdifull tid på. ILandMiamis tjeneste representerer en slik løsning, men den kommer med en betydelig pris. Å leie en flytende plattform og frakte den med båt koster rundt 4.000–4.500 dollar, og dette inkluderer ikke selve helikopteret. Med dagens kurs tilsvarer dette opptil 42.000 norske kroner.

«Det er dyrt», erkjenner Terris. Selskapet gjennomfører i gjennomsnitt mellom 17 og 20 flyginger i måneden, noe som indikerer at etterspørselen er til stede, om enn begrenset til et spesifikt kundesegment. Tilbudet handler ikke bare om transport; det er en helhetlig luksusopplevelse. Selskapet markedsfører seg som mer enn bare et transportselskap, og tilbyr luksustjenester for de som ønsker en spesiell opplevelse på vannet. Dette kan inkludere alt fra en helikoptertur rundt Miami, med landing på et av ILandMiamis fartøy, til å tilbringe flere timer i en av deres 40-fots Van Dutch-båter. En slik opplevelse, som kan vare i tre timer og inkludere et måltid og en guidet tur, kan koste mellom 9.000 og 10.000 dollar, tilsvarende mellom 85.000 og 95.000 kroner.

Det er ikke bare forretningsfolk som benytter seg av disse unike helikopterturene med landing til sjøs. Selskapet kan også fortelle at ikke mindre enn seks frierier har funnet sted på denne måten. ILandMiami-sjefen nevner også en rekke andre spesielle anledninger som kunder feirer hos dem, deriblant jubileer, morsdag og valentinsdagen. Denne allsidigheten viser at tjenesten er designet for å imøtekomme et bredt spekter av ønsker innenfor luksussegmentet. Det handler om å skape uforglemmelige øyeblikk og tilby en diskret, eksklusiv ramme for feiringer og spesielle begivenheter.

Kombinasjonen av spektakulær utsikt fra luften, den unike opplevelsen av å lande på vannet, og muligheten til å nyte tid på en luksusbåt, gjør ILandMiamis tilbud til en attraktiv og minneverdig løsning for de som søker det aller ypperste innenfor personlig service og eksklusivitet i Miami. Den økende interessen for slike tjenester reflekterer en global trend der velstående individer prioriterer tid, privatliv og unike opplevelser som skiller seg ut fra mengden





