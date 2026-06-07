Flytrafikk stanset i München etter brann i kontrolltårn; Trusler mellom Iran og Israel fortsetter

Tyskland melder stanset flytrafikk på Munich Airport etter en brann i trafikkontrolltårnet. Samtidig intensiveres spenningen i Midtøsten der Iran lover gjengjeld for angrep i Beirut, mens USA advarer Iran om å stoppe. Ukraina ber Putin om møte, men Russland avviser. Hjemme i Norge rapporteres en personskade i trafikkulykke, og regjeringspartiene enige om revidert budsjett med fokus på lav ledighet og støtte til bygg.

Tyske medier melder søndag kveld at flytrafikken ved Munich Airport er stanset etter en brann i trafik kontrolltårn et på flyplassen. Det er ingen meldinger om at noen skal ha kommet til skade, rapporterer avisen Bild.

En mann ble overfalt hjemme av tre inntrengere. Under hendelsen skal mannen ha blitt truet med en pistollignende gjenstand og fratatt verdifulle gjenstander, forteller operasjonsleder Morten Rebnord. Mannen varslet selv politiet. Politiet har søkt etter gjerningsmennene, men de er fortsatt ikke funnet, sier Rebnord.

Irans revolusjonsgarde har utstedt en trussel om at overgrepene i Dahieh i Beirut vil besvares med angrep på de okkuperte områdene. De lovede flere knusende og beklagelige slag. Israels militære ledelse opplyser at et angrep var forventet som følge av det israelske angrepet mot Beirut tidligere på søndagen. Klokken 21.36 rapporterer nyhetsbyrået Reuters at IDF har registrert ytterligere missiler avfyrt mot Israel.

USAs president Donald Trump uttaler til Fox News i følge Reuters: Det jeg vil foreslå til Iran: Dere har avfyrt missilene deres, det er nok. Det åpne brevet til Vladimir Putin var en måte for Ukraina å nå fram til Russland. Zelenskyj påpeker at Putin er nødt til å svare. Jeg sendte et åpent brev fordi jeg ikke vet om han vil lese det eller ikke.

Et åpent brev betyr at han er nødt til å svare oss med hva som er viktig for hans samfunn, fordi samfunnet hans lever i en fantasiverden der de ikke angrep. Der det ikke er en aggresjonskrig, sier Zelenskyj i et intervju med Sky News. Den ukrainske presidenten ankom søndag London for å møte Storbritannias statsminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz.

I brevet ba han om et møte med Putin, og han gjentar at han ønsker å møte Putin dersom Russlands president har et ønske om å stanse krigen. På den økonomikonferansen i St. Petersburg denne uken sa Putin at han bare hadde sett på brevet, men gjorde det klart at han ikke ser poenget med å møte Zelenskyj. Zelenskyj kritiserer Russlands begrensninger av internett og kommunikasjon, noe som vanskeliggjører direkte signaler.

På spørsmål om hvor grensene burde settes ved en evt våpenhvile sier han at den raskeste løsningen vil være å beholde dagens frontlinjer. Ja, det er den raskeste måten. Men vi ønsker å stanse krigen på en måte som gjør at den ikke kommer tilbake. Å bli der vi er betyr å gi Ukrainas folk bedre muligheter til å redde sine barn, og for soldatene til å komme tilbake.

Jeg syns det er viktig for oss. Rapporter fra Institute for the Study of War (ISW) viser at Russland kontrollerer i underkant av 20 prosent av Ukraina. En analyse av AFP viser at Ukraina i mai gjenerobret mer territorium enn det landet tapte til russiske styrker, for andre måned på rad. Zelenskyj sier også at Ukraina vil fortsette angrepene mot russisk territorium.

Vi blir sterkere og sterkere for hver dag som går. Vi skal sende krigen tilbake til deres territorium. Klokken 20.43 melder operasjonsleder at en person er bevisstløs og får helsehjelp. Klokken 21.22 oppdaterer Rune Isaksen med at den skadde er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader.

Vedkommende er en voksen mann. Alt tyder så langt på at vedkommende ikke hadde på seg hjelm, sier operasjonsleder Rune Isaksen til TV 2. Slik hendelsesforløpet framstår nå så har bilisten stått stille og elsparkesyklisten har vinglet før den traff bilisen. Finansminister Jens Stoltenberg sier det reviderte budsjettet som arbeiderpartiet og deres budsjettpartnere er enige om, vil bidra til fortsatt lav ledighet og at prisveksten etter hvert kan komme ned.

Jeg er glad for at vi nå har fått en enighet mellom Arbeiderpartiet og våre budsjettpartnere på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes, sier Stoltenberg i en e-post til NTB. Det vil bidra til at arbeidsledigheten kan holdes lav og at prisveksten etter hvert kan komme ned. Samtidig økes minstepensjonen, kollektivtrafikken blir billigere, og bygg- og anleggsbransjen støttes i en vanskelig tid.

Dette er et revidert budsjett som trygger folks økonomi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Arbeiderpartiet har vært opptatt av trygg og ansvarlig økonomisk styring, og det er derfor viktig at budsjettet holder oljepengebruken uendret sammenlignet med det budsjettet som Stortinget vedtok i desember





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