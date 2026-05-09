Flytte over landegrensene fra Oslo til Berlin blir mulig

Fra sommeren om to år kan man reise fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis. Togselskapene har de siste årene opplevd økende etterspørsel etter ruter over landegrensene, og dette blir en av de lengste direkteforbindelsene i Europa.

Totalt vil turen fra Oslo til Berlin ta 14-15 timer, mens reisetiden vil bli rundt syv timer om du hopper av i København. Ifølge Deutsche Bahn er ruten en av ti pilotprosjekter støttet av EU-kommisjonen for å sikre flere langdistanse transportforbindelser i Europa. Det er Deutche Bahns helt nye ICE L-togsett som skal brukes på ruten, som skal ha to avganger daglig





Rail link to be established between Oslo and Berlin through CopenhagenTogselskapet DSB, tyske Deutsche Bahn and Norwegian Vy are collaborating to establish a new train route between Oslo, Copenhagen, Hamburg, and Berlin. The new route is expected to be operational by the summer of two years from now. This new development will reduce the number of changes and travel hours compared to other modes of transport such as cars or airplanes.

