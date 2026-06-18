Flytting av kvinneavdeling på Ullersmo

Kvinneavdelingen på Ullersmo flyttes til Telemark fengsel, Kragerø og Kongsvinger fengsel. 35 innsatte kvinner skal splittes opp, og ansatte vet ikke hvor de får tilbud om å jobbe. Flyttingen vil skje i høst.
Kvinneavdelingen på Ullersmo flyttes til Telemark fengsel, Kragerø og Kongsvinger fengsel. 35 innsatte kvinner skal splittes opp, og ansatte vet ikke hvor de får tilbud om å jobbe.
Flyttingen vil skje i høst. Kvinneavdelingen på Ullersmo har fått bibliotek, skolemuligheter og et gartneri. Flyttingen medfører en stor frustrasjon og usikkerhet for kvinnene og ansatte. Kvinneavdelingen på Ullersmo har løst problemet med å tilby kvinnene og mennene ulike luftetider og bytter på hvem som bruker gangene under jorden.
Flyttingen kan føre til dårligere soningsforhold for kvinnene enn for mennene. Likestillings- og diskrimineringsombud advarer mot at kvinnene igjen må bære kostnadene når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer
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