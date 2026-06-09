FN-rapport avdekker systematiske overgrep, inkludert henrettelser og tortur, utført av Hamas og tilknyttede styrker mot palestinske sivile mellom 2024 og 2026. Over 100 dødsfall er dokumentert.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har i en ny rapport dokumentert alvorlige overgrep begått av den palestinske bevegelsen Hamas mot egen befolkning på Gaza stripen. Rapporten dekker perioden fra august 2024 til januar 2026 og beskriver et mønster av krigsforbrytelser som inkluderer henrettelser, tortur og urettmessige arrestasjoner.

Ifølge FN-kontoret var disse handlingene ofte offentliggjort under og etter selve handlingene i et strategisk forsøk på å skape frykt og underkastelse blant befolkningen. De dokumenterte metodene inkluderer skyting i knærne, beinbrudd med metallrør og murstein, samt systematisk bank. Gjerningspersonene framstilte slike handlinger som straff for påstått kollaborasjon med Israel, plyndring av humanitær hjelp, tyveri, narkotikarelaterte forbrytelser eller tilknytning til interne rivaliserende grupper.

Kommisjonen slår fast at styrker og politi med tilknytning til Hamas var involvert i nesten en firedel av de 249 dokumenterte tilfellene, noe som resulterte i minst 108 dødsfall. Granskingen fokuserte spesifikt på saker hvor Hamas-tilknyttede styrker var involvert, men inkluderte også hendelser der andre væpnede grupper ble holdt ansvarlige. Hindu representanter for Hamas har ikke gitt noe svar på nyhetsbyrået APs henvendelser om anklagene i rapporten, som ble offentliggjort en tirsdag.

Rapporten kommer i en tid da internasjonalt presset på Hamas øker, og understreker de alvorlige konsekvensene av deres interne kontrollmekanismer på Gaza





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