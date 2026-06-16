FN-toppen ber myndighetene å handle raskt mot straffriheten i Haiti

FN-toppen, Volker Türk, ber myndighetene å handle raskt mot straffriheten og gjengvolden i Haiti. Han mener det er akutt behov for antigjengstyrken GSF, som må handle i tråd med den humanitære folkeretten. FNs sikkerhetsråd ga i fjor grønt lys til GSF-styrken, som har fått oppdraget å nøytralisere gjengene. Styrken skal gradvis erstatte et eksisterende politioppdrag i Haiti.

Haiti har i år vært plaget av ustabilitet og gjengvolden har krevd minst 2300 liv. FNs menneskerettssjef, Volker Türk, ber myndighetene å handle raskt mot straffriheten.

Han mener det er akutt behov for antigjengstyrken GSF, som må handle i tråd med den humanitære folkeretten. FNs sikkerhetsråd ga i fjor grønt lys til GSF-styrken, som har fått oppdraget å nøytralisere gjengene. Styrken skal gradvis erstatte et eksisterende politioppdrag i Haiti. FN-toppen mener det er nødvendig å handle raskt for å ta tak i straffriheten og gjengvolden i Haiti.

Han ber myndighetene å handle raskt og å nøytralisere gjengene. FNs generalsekretær António Guterres skal besøke Haiti og vise solidaritet med ofrene for gjengvolden. Han vil også diskutere hvordan man kan stoppe gjengvolden og straffriheten i Haiti. FN-toppen mener det er nødvendig å handle raskt for å stoppe gjengvolden og straffriheten i Haiti





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