Folk gikk glipp av kampstart på Folkefesten på Kadettangen i Sandvika. Det var saktegående kø rett før kampen mellom Norge og Irak. De som hadde bestilt bord og betalt mer enn 400 kroner, var ikke fornøyd med hvordan det var organisert.

Folk gikk glipp av kampstart på Folkefesten på Kadettangen i Sandvika. Det var saktegående kø rett før kampen mellom Norge og Irak. De som hadde bestilt bord og betalt mer enn 400 kroner, var ikke fornøyd med hvordan det var organisert.

De ble stående i køen i over en time og måtte vente til 00.30-tiden før de fikk benket seg rundt det forhåndsbestilte bordet. Da hadde kampen vart en halv time. Arrangøren beklager at noen ikke rakk kampstart og lover å være bedre forberedt neste gang. Det var en enorm interesse på arrangementet og det var rundt 3000 mennesker på tirsdagens arrangementet.

Årsaken til køen var at arrangementet ble langt mer populært enn forventet. Det var gratis å komme inn på området og det kom mange som ikke hadde bestilt bord på forhånd. Arrangøren har besluttet å åpne opp et større område og ha flere innganger og flere vakter for å ivareta sikkerheten og flyten bedre på neste arrangement.

Folk som hadde bestilt bord var ikke fornøyd med hvordan det var organisert og måtte vente i køen i over en time før de fikk benket seg rundt det forhåndsbestilte bordet. Det var en god stemning og majoriteten hadde det bra, men noen hadde det vanskelig å få plass ved bordet på tid. Det var mange mennesker på arrangementet og det var gratis å komme inn. Det var en enorm interesse og det var rundt 3000 mennesker på tirsdagens arrangementet.

Årsaken til køen var at arrangementet ble langt mer populært enn forventet. Arrangøren har besluttet å være bedre forberedt på neste arrangement og å åpne opp et større område og ha flere innganger og flere vakter for å ivareta sikkerheten og flyten bedre. Det var en god stemning og majoriteten hadde det bra, men noen hadde det vanskelig å få plass ved bordet på tid. Det var mange mennesker på arrangementet og det var gratis å komme inn.

Det var en enorm interesse og det var rundt 3000 mennesker på tirsdagens arrangementet. Årsaken til køen var at arrangementet ble langt mer populært enn forventet. Arrangøren har besluttet å være bedre forberedt på neste arrangement og å åpne opp et større område og ha flere innganger og flere vakter for å ivareta sikkerheten og flyten bedre





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