Fondsforvalter får historisk høy erstatning etter feilaktig tiltale

Den tidligere fondsforvalteren får en historisk høy erstatning av staten etter å ha blitt frikjent i tingretten og lagmannsretten. Advokat Nadia Hall i Elden Advokatfirma sier at saken viser at staten må holdes ansvarlig når borgere påføres store belastninger og betydelige økonomiske tap som følge av feilaktig straffeforfølgning.

Den tidligere fondsforvalteren får en historisk høy erstatning av staten for tap av karriere og inntektsgrunnlag. Vår klient er lettet over at saken endelig er avsluttet, og at staten erkjenner ansvaret for den urett som er begått, advokat Nadia Hall i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Det ble tatt ut tiltale i saken i 2018 av Økokrim for alvorlige forhold knyttet til forvalterens yrkesutøvelse. Ifølge pressemeldingen førte tiltalen til at forvalteren mistet stilling, partnerskap og sitt økonomiske fundament. Han ble frikjent i tingretten og lagmannsretten. Over en periode på 9 år, har belastningen for ham og hans familie vært enorm - og den kan aldri fullt ut kompenseres økonomisk, sier advokat Nadia Hall.

I pressemeldingen skriver advokatfirmaet Elden at saken viser at staten må holdes ansvarlig når borgere påføres store belastninger og betydelige økonomiske tap som følge av feilaktig straffeforfølgning. Jeg har tillit til at det norske rettssystemet beskytter borgere som er utsatt for urett, og denne saken viser at det faktisk fungerer, sier Hall. Økokrimsjef Pål Lønseth sier til NRK at de forholder seg til avgjørelsen og tar det til etterretning





