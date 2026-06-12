Several football supporters are facing a nightmare in the lead-up to the FIFA World Cup in the USA, as previously approved ESTA (Electronic System of Travel Authorization) permits are being cancelled without warning. The tournament kicks off on Thursday, and thousands of supporters from all over the world are traveling to the USA to enjoy the festivities for the next few weeks. For Norwegian fans, obtaining a valid ESTA is mandatory to enter the USA. However, a valid ESTA does not guarantee entry into the country. The American administration is implementing stricter immigration policies, making the ESTA application process more complex and uncertain for legal immigrants, international students, refugees, asylum seekers, and ordinary travelers.

Flere fotballsupportere opplever sitt livs mareritt i forkant av fotball-VM i USA , da tidligere godkjente innreisetillatelser ( Esta ) plutselig blir kansellert uten forvarsel. Fotball-VM startet torsdag og tusenvis av supportere fra hele verden reiser til USA for å få med seg festen de neste ukene.

For nordmenns del innebærer det å søke om såkalt Esta (Electronic System of Travel Authorization) for å få lov til å komme inn i USA. En godkjent Esta-søknad gir imidlertid på ingen måte noen garanti for å få lov til å komme inn i landet. Over en videosamtale forteller Stan Veuger, senior Follow i tankesmien American Enterprise Institute og gjesteforeleser på Harvard, at norske fans kan få sine visum tilbaketrukket når som helst. I så fall er man totalt rettsløs.

– Du har ingen mulighet til å anke eller gå til rettssak, spesielt hvis du befinner deg utenfor USA, sier han og viser til at flere studenter i USA har fått sine visum trukket basert på politiske ytringer. – Jeg tror dette kommer som et sjokk for vesteuropeere, fordi er ikke vant til denne typen behandling. De er vant til å reise fritt uten problemer. Hvis man har brukt titusenvis av kroner og mister visumet før avreise, taper man pengene.

Det er ingen mulighet for å holde den amerikanske staten ansvarlig, og jeg tror heller ikke du har noen spesielt god sak mot flyselskapet eller hotellet. Over en videosamtale forteller Stan Veuger, senior Follow i tankesmien American Enterprise Institute og gjesteforeleser på Harvard, at norske fans kan få sine visum tilbaketrukket når som helst. I så fall er man totalt rettsløs.

– Du har ingen mulighet til å anke eller gå til rettssak, spesielt hvis du befinner deg utenfor USA, sier han og viser til at flere studenter i USA har fått sine visum trukket basert på politiske ytringer. – Jeg tror dette kommer som et sjokk for vesteuropeere, fordi er ikke vant til denne typen behandling. De er vant til å reise fritt uten problemer. Hvis man har brukt titusenvis av kroner og mister visumet før avreise, taper man pengene.

Det er ingen mulighet for å holde den amerikanske staten ansvarlig, og jeg tror heller ikke du har noen spesielt god sak mot flyselskapet eller hotellet. Over en videosamtale forteller Stan Veuger, senior Follow i tankesmien American Enterprise Institute og gjesteforeleser på Harvard, at norske fans kan få sine visum tilbaketrukket når som helst. I så fall er man totalt rettsløs.

– Du har ingen mulighet til å anke eller gå til rettssak, spesielt hvis du befinner deg utenfor USA, sier han og viser til at flere studenter i USA har fått sine visum trukket basert på politiske ytringer. – Jeg tror dette kommer som et sjokk for vesteuropeere, fordi er ikke vant til denne typen behandling. De er vant til å reise fritt uten problemer. Hvis man har brukt titusenvis av kroner og mister visumet før avreise, taper man pengene.

Det er ingen mulighet for å holde den amerikanske staten ansvarlig, og jeg tror heller ikke du har noen spesielt god sak mot flyselskapet eller hotellet





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