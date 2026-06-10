Football World Cup Chaos: Omar Artan Denied Entry, Ian Wright Reacts

The build-up to the FIFA World Cup in the United States, Mexico, and Canada has been overshadowed by various political and social issues, including immigration policies, ticket prices, and potential strikes. One of the most controversial issues is the denial of entry to the Somali referee Omar Artan, who is considered Africa's best referee. Former England player Ian Wright expresses his frustration and disappointment with the chaotic situation surrounding the World Cup.

Les alt om fotball-VM her! Torsdag kveld sparkes fotball-VM i USA, Mexico og Canada i gang med oppgjøret mellom Mexico og Sør-Afrika. Opptakten til mesterskapet har imidlertid vært preget av overskrifter om alt annet enn det sportslige.

President Donald Trump, immigrasjonspolitiet ICE, transportpriser, billettpriser og potensiell streik er temaer som har blitt viet mye oppmerksomhet. Hvem som faktisk få komme inn i USA i forbindelse med VM er et annet tema. Nylig ble det blant annet kjent at den somaliske dommeren Omar Artan – regnet som Afrikas beste dommer – er nektet adgang til landet og ikke får dømme i VM.

Frustrert Ian Wright lengter ut mot VMIfølge nyhetsbyrået AFP måtte Artan snu i passkontrollen i Miami mandag og reise tilbake. Alt kaoset før VM får tidligere England-spiss Ian Wright til å reagere sterkt. Jeg har akkurat lest at dommeren fra Somalia ble nektet adgang. Omtrent annenhver time, så er det en ny sak om at fans har blitt nektet, spillere har blitt nektet, lagledere har blitt nektet, journalister har blitt nektet og nå dommere, sier han.

Dommeren Omar Artan ble nektet adgang i USA. Foto: Feisal Omar (Reuters) Wright, som nok huskes best fra tiden i Arsenal, har lagt ut en video på TikTok der han lufter frustrasjonen. – Det er ikke morsomt, det er virkelig ikke morsomt. Noen må si noe.

De dyre billettene, de dyreste billettene noensinne, dyr innkvartering, transportprisene har skutt i været. Dette er jo bare trist, mener den tidligere spissen. – Er det slik vertene skal oppføre seg? Virkelig?

Det er snakk om den største sporten og den største turneringen i verden og vertene oppfører seg slik. Hvorfor hører vi ikke mer om dette? Vi husker hvordan Qatar ble slaktet. Hvorfor hører vi ikke mer nå?

Wright tror amerikanerne er flaue62-åringen har helt åpenbart lite til overs for både amerikansk politikk og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). – Er dette i fotballens ånd? Virkelig? spør Wright. England spiler for øvrig sin første kamp i årets VM onsdag 17. juni. Motstander er Kroatia





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