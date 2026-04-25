Forbrukerøkonom advarer mot gavepress ved konfirmasjon – gi lik verdi til alle barna

Forbrukerøkonom Thea Olsen anbefaler foreldre å gi samme pengeverdi til alle barna ved konfirmasjon for å unngå urettferdighet og konflikter. Hun gir veiledende tall for gavebeløp basert på undersøkelser, men understreker viktigheten av å tilpasse gavene til egen økonomi.

Konfirmasjon stiden er her, og mange gjester står overfor spørsmålet om hvor mye penger de bør gi i gave. Forbrukerøkonom Thea Olsen i Handelsbanken anbefaler foreldre å gi samme pengeverdi til alle barna for å unngå urettferdighet og konflikter.

Hun har analysert flere undersøkelser for å gi veiledende tall, men understreker at disse kun er gjennomsnittlige. Undersøkelsene viser at faddere ofte gir mer enn tanter og onkler, mens venner og naboer vanligvis gir rundt 400 kroner. Olsen presiserer at fettere og kusiner kan gi en felles gave som familie, og at besteforeldre bør fokusere på egen økonomi i stedet for å konkurrere med hverandre.

Et stort utfordring er kostnaden for bunader, som kan overstige 30 000 kroner, og Olsen advarer mot å skape ulikhet mellom søsken ved å gi svært forskjellige gaver. Hun anbefaler åpenhet rundt gaveverdier og å indeksregulere beløpene over tid for å opprettholde reell verdi. I dagens samfunn forsterkes presset av sosiale medier, hvor gavebeløp og bilder deles. Olsen minner om at det også er kostnader knyttet til å delta i konfirmasjonen, som reise og overnatting.

Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna om forventninger og forklare at en gave skal gis med glede, ut fra hva man har råd til. Det er viktig å huske at ulikhet finnes, og at sammenligning starter tidlig i livet. Å stå imot presset og fokusere på gleden ved å gi er avgjørende.

Det er også viktig å vurdere å justere gavebeløpene nedover for alle søsken dersom man ikke har råd til å gi samme sum til alle, og eventuelt indeksregulere beløpene over tid for å opprettholde reell verdi. Konfirmasjonen er en fin anledning, men det er viktig å huske på at det ikke handler om hvor mye penger som gis, men om gleden og omtanken bak gaven.

Å skape en trygg og åpen dialog rundt økonomi og forventninger er nøkkelen til en vellykket konfirmasjon for alle involverte. Det er også viktig å huske på at konfirmanten kanskje ikke tenker over alle kostnadene som er forbundet med at gjestene kommer, som reise og overnatting. Derfor er det viktig å være takknemlig for alle gaver, uansett størrelse. Å gi en gave skal være en glede, og det er viktig å ikke la seg stresse av forventninger eller sammenligninger.

Konfirmasjonen er en spesiell dag, og det viktigste er å feire den sammen med familie og venner





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Dagen besøksforbudet går ut, er hun dødMona frykter for sitt eget liv, og mener at politiet forskjellsbehandler ofre.

Slind tvunget til landslaget etter trusler om verdenscup-boikottLangrennsløper Astrid Øyre Slind forteller at hun har fått avslag på sin søknad om å stå utenfor landslaget og Team Aker Dæhlie. Hun sier at hun ble truet med utestengelse fra verdenscupen dersom hun ikke takket ja til landslagsplass. Også Karoline Grøtting og Karoline Simpson-Larsen har søkt om å stå utenfor, men venter fortsatt på svar.

– Det var et helvete i tre månederKjersti Grini er skremmende klar over at hun én dag må bytte ut kneet. Den dagen utsetter hun så lenge hun kan.

Forbrukerøkonom rasende over inkassosystemetForbrukerøkonom Silje Sandmæl kritiserer inkassosystemet og kreditorers behandling av personer med betalingsproblemer. Hun beskriver situasjonen som umenneskelig og forteller om en familie som risikerer å miste alt.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i kraftig kritikk av inkassosystemet: «Et rent helvete»Forbrukerøkonom Silje Sandmæl (47) retter knallhard kritikk mot inkassosystemet og beskriver det som et «rent helvete» for folk med betalingsproblemer. Hun forteller om frustrasjon, byråkrati og mangel på menneskelighet.

Arvet 30 millioner av rik enke: – Hun fulgte instinktet og hjertetFor første gang forteller døtrene til Thor Heyerdahl om hvordan de arvet Grace Hesselberg-Meyer.

