Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i kraftig kritikk av inkassosystemet: «Et rent helvete»

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl (47) retter knallhard kritikk mot inkassosystemet og beskriver det som et «rent helvete» for folk med betalingsproblemer. Hun forteller om frustrasjon, byråkrati og mangel på menneskelighet.

I over et tiår har forbrukerøkonom Silje Sandmæl (47) stått i frontlinjen for å hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer. Nå retter hun en skarp kritikk mot et system hun beskriver som dypt problematisk og urettferdig.

I en video som har spredt seg raskt, uttrykker Sandmæl sin frustrasjon og fortvilelse over behandlingen hun opplever på vegne av sine klienter. Hun forteller om en familie med fire barn som står i fare for å miste alt, og om en kamp mot inkassoselskaper som preges av manglende respons, byråkrati og mangel på menneskelighet. Sandmæl beskriver en situasjon der folk blir kastet ut av hjemmene sine, mens inkassokreditorer mister dokumentasjon og gir avslag uten forklaring.

Hun understreker at dette ikke er isolerte tilfeller, men et systematisk problem som har forverret seg over tid, med en økning på over 38 prosent de siste fem årene. Sandmæls utbrudd kommer etter en spesielt frustrerende samtale med en av Norges største inkassoaktører. Hun forteller om lange telefonkøer, utallige saksbehandlere og manglende evne til å få gjennomslag for fornuftige løsninger.

Hun har brukt 36 dager på én enkelt sak, kontaktet 19 forskjellige saksbehandlere og opplevd at kreditorer ikke engang leser forslagene hun sender. Sandmæl er tydelig preget av de menneskelige konsekvensene av dette systemet. Hun forteller om folk som har mistet livsgnisten, sliter med søvnløshet, angst og utbrenthet, og til og med tatt sitt eget liv fordi de ikke ser noen utvei. Hun mottar hundrevis av meldinger fra fortvilte mennesker som deler sine historier og ber om hjelp.

Sandmæl beskriver situasjonen som et konstant sug som tapper henne for energi og håp. Hun føler seg maktløs i møte med et system som virker umenneskelig og ufølsomt. Sandmæl har nylig sagt opp jobben i DNB og planlegger å ta kampen til et høyere nivå. Hun har allerede sendt tre lovforslag direkte til Stortinget og skal i møte med politikere for å fremme sine krav om endring.

Hun foreslår blant annet økonomisk helsehjelp på blå resept, slik at folk kan få profesjonell hjelp til å håndtere sin økonomi på samme måte som de kan få hjelp til sin psykiske helse. Hun mener at dette vil kunne spare liv og milliarder av kroner for samfunnet. Sandmæl er fast bestemt på å kjempe for en mer rettferdig og human behandling av mennesker i økonomiske vanskeligheter.

Hun har blitt invitert til et møte med en av inkassokjempene hun kritiserer, og skal også møte politikere for å diskutere sine forslag. Hun understreker at nok er nok, og at hun ikke vil gi seg før hun ser reelle forbedringer i systemet





