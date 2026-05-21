Forbrukerrådet klager inn Tiktok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser

Forbrukerrådet mener at sosiale medier-gigantene ikke har nok kontroll over annonsering og svindel, og har beklaget det til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter. Tiktok, Meta og Google er de aktuelle selskapene, ifølge Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet i Norge og en rekke andre land klager inn Tiktok , Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Da nesten 900 svindelannonser ble rapportert i perioder fra desember 2025 til mars 2026 til Meta , Tiktok og Google , sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet at selskapene ikke har full kontroll og har et betydelig gap mellom det de sier og det som faktisk skjer.

Tiktok understreker at de tar kampen mot svindelanonnser på alvor, og viser til sin seneste kvartalsrapport der det hevdes at 97,7 prosent av svindelinnholdet ble fjernet før det ble rapportert.





Forbrukerorganisasjoner anklager Tiktok, Google og Meta for svindelForbrukerorganisasjoner kritiserer Tiktok, Google og Meta for manglende innsats for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. En granskning av svindelannonser har vist at 27 prosent ble tatt ned, men 52 prosent ble avvist eller ikke besvart.

Forbrukerrådet klager inn Tiktok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonserForbrukerrådet i Norge og en rekke andre land klager inn Tiktok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. I perioden desember 2025 til mars 2026 rapporterte Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC og 13 andre europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser til Meta, Tiktok og Google. Selskapene vet selvfølgelig hva som foregår på egne plattformer. At de i så liten grad begrenser omfanget eller agerer på varsler, gjør at forbrukere blir utsatt for massive svindelforsøk og taper store summer, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.

