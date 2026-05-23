Forbrukerrådet klager inn Tiktok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser

Forbrukerrådet i Norge og en rekke andre land klager inn Tiktok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. I perioden desember 2025 til mars 2026 rapporterte Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC og 13 andre europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser til Meta, Tiktok og Google. Selskapene vet selvfølgelig hva som foregår på egne plattformer. At de i så liten grad begrenser omfanget eller agerer på varsler, gjør at forbrukere blir utsatt for massive svindelforsøk og taper store summer, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet.

Men implementeringen av DSA-regelverket, som setter krav til at selskapene iverksetter effektive tiltak for å bekjempe svindelannonser og beskytte forbrukerne, er en utfordring. Forbrukerrådet ber nå om fortgang med å få på plass samme regelverk som i resten av Europa





