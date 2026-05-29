Forbrukerrådet krever handling mot svindelannonser på TikTok, Meta og Google

Norske og europeiske forbrukerorganisasjoner har klaget inn nesten 900 svindelannonser til EU-kommisjonen. Kun en fjerdedel av innholdet ble fjernet, mens over halvparten av varslingene ble ignorert. Klagen påpeker brudd på EU‑regelverket DSA og krever raskere implementering i Norge.

Forbrukerrådet i Norge har sammen med en rekke forbrukerorganisasjoner i Europa levert en felles klage til EU-kommisjonen og nasjonale reguleringsmyndigheter mot de digitale gigantene TikTok, Meta og Google.

Klagen gjelder nesten 900 svindelannonser som i perioden desember 2025 til mars 2026 ble rapportert av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC og 13 andre nasjonale forbrukerorganisasjoner. Ifølge Forbrukerrådet har plattformene i stor grad sviktet i å fjerne skadelig innhold: kun 27 % av de innrapporterte annonsene ble fjernet, mens over halvparten - 53 % - av varslingene ble fullstendig ignorert.

Direktør Mette Fossum understreker at dette gapet mellom selskapenes offentlige løfter og faktiske handlinger gjør forbrukerne sårbare for omfattende svindelforsøk som kan knuse livsøkonomien.



Svakheter i plattformenes egen kontroll blir tydelige når man ser på de økonomiske tallene. En undersøkelse utført av Reuters viser at omtrent ti prosent av Metas årlige omsetning kan spores tilbake til annonser som promoterer ulovlige produkter eller direkte svindel.

På samme måte rapporterer European Banking Authority at europeere tapte omkring 4,2 milliarder euro i 2025 som følge av finansiell svindel på digitale kanaler. De fleste av de påklagede annonsene tilbød raske lån uten sikkerhet eller lovet urealistisk høy avkastning på kort tid, som et eksempel fra 29. desember i fjor der man ble lovet pensjonsutbetaling i løpet av to dager.

Slike budskap retter seg ofte mot personer med økonomisk press, og utnytter deres sårbarhet til å trekke store summer fra dem.



Klageren peker også på at de nevnte selskapene opererer i strid med EUs Digital Services Act (DSA), som stiller klare krav til effektiv svindelforebygging og forbrukerbeskyttelse. I Norge er Norsk kommunikasjonsmyndighet utpekt som koordinator for DSA‑implementeringen, men Ifølge Forbrukerrådet har nasjonal lovgivning ennå ikke kommet i kraft på samme nivå som resten av EU.

Fossum etterlyser derfor en rask gjennomføring av DSA‑reglene i Norge, slik at myndighetene får bedre verktøy til å holde plattformene ansvarlige. TikTok har i en uttalelse til NTB hevdet at de tar kampen mot svindelannonser på alvor og at 97,7 % av slik innhold skulle ha blitt fjernet før det ble rapportert, men NTB har ikke kunnet verifisere tallene uavhengig.

Det er dermed et klart behov for strengere håndheving og bedre rapportering, slik at forbrukerne kan få den beskyttelsen de har krav på i en stadig mer digital økonomi





