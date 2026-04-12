Forbrukerrådet krever ny merkeordning for influensermarkedsføring grunnet skjult reklame

Forbrukerrådet krever en obligatorisk merkeordning for influensermarkedsføring i sosiale medier på grunn av utbredt skjult reklame og dårlig merking. De varsler Forbrukertilsynet om problemet og ønsker å styrke forbrukerbeskyttelsen.

Forbrukerrådet krever nå en obligatorisk merkeordning for influensermarkedsføring, og varsler samtidig om omfattende problemer med dårlig merking og skjult reklame i sosiale medier. Direktør i Forbrukerrådet , Mette Fossum, fremhever behovet for en tydeligere merkeordning for å beskytte forbrukerne mot skjult kommersiell påvirkning.

Dagens praksis med å blande reklame med hverdagsinnhold og personlige anbefalinger gjør det vanskelig for forbrukerne å forstå når de utsettes for kommersielle budskap. En obligatorisk merkeordning vil gjøre det enklere å gjenkjenne reklame og sikre at både forbrukere og influensere forstår reglene. Forbrukerrådet har utarbeidet en rapport som belyser problematikken og gir konkrete eksempler på mangelfull merking, og de sender nå en bekymringsmelding til Forbrukertilsynet. Bekymringen omfatter flere punkter som peker på utfordringene med dagens merkeordninger. En av de viktigste bekymringene er at influensere som har kommersielle samarbeid, ofte bare merker enkelte av postene som er knyttet til disse samarbeidene, noe som skaper et misvisende bilde. En annen utfordring er at innhold merkes som markedsføring, men på en måte som er skjult gjennom designvalg, for eksempel ved bruk av liten skrift eller dårlig kontrast. Dette gjør det vanskelig for forbrukerne å oppdage at de faktisk blir utsatt for reklame. Videre vises det til eksempler der influensere tagger merkenavn uten at det tydelig fremgår om det er snakk om et kommersielt samarbeid. Denne mangelen på klarhet bidrar til å forvirre forbrukerne og gjøre det vanskelig å ta informerte beslutninger. Forbrukerrådet påpeker at skjult reklame er forbudt, men at det likevel er utbredt i praksis. Rapporten viser at problemet er gjentakende, med mye sponset innhold i sosiale medier som ikke merkes tydelig som reklame, eller der merkingen er helt eller delvis skjult. Dette fører til at forbrukerne uforvarende blir påvirket av kommersielle budskap uten å være klar over det. Forbrukerrådet ønsker å styrke forbrukerbeskyttelsen ved å sikre at all kommersiell kommunikasjon er tydelig merket. En obligatorisk merkeordning, etter modell av merkekravet for retusjert reklame, vil være et viktig skritt i denne retningen. Det vil ikke bare beskytte forbrukerne, men også gjøre det enklere for influensere å følge reglene. Forbrukerrådet understreker viktigheten av åpenhet og ærlighet i markedsføring, og håper at Forbrukertilsynet vil ta tak i problemet med skjult reklame. Det er viktig å merke seg at mangelfull merking ikke bare er et problem for forbrukerne, men også for de influenserne som ønsker å drive virksomheten sin på en etisk og lovlig måte. Ved å sikre tydelig merking vil man skape like vilkår for alle aktører i markedet, og bidra til å styrke tilliten mellom forbrukere og influensere. Forbrukerrådet ser frem til at Forbrukertilsynet handler raskt for å sikre at reglene for markedsføring i sosiale medier blir fulgt. De understreker at dette er en viktig sak for å opprettholde tilliten til markedsføring og sikre at forbrukerne kan ta informerte beslutninger





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Influensermarkedsføring Skjult Reklame Merking Forbrukerrådet Forbrukertilsynet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump advarer Iran mot å kreve betaling i HormuzstredetEtter at Iran gikk med på å gjenåpne Hormuzstredet, advarer Donald Trump mot å kreve penger av skipene som passerer gjennom det viktige farvannet.

Read more »

Enighet: Kommuner skal sørge for arbeidstøyAnsatte i kommunal eldreomsorg, SFO og barnehager kan nå kreve å få utlevert arbeidstøy.

Read more »

Enighet: Kommuner skal sørge for arbeidstøyAnsatte i kommunal eldreomsorg, SFO og barnehager kan nå kreve å få utlevert arbeidstøy.

Read more »

Enighet: Kommuner skal sørge for arbeidstøyAnsatte i kommunal eldreomsorg, SFO og barnehager kan nå kreve å få utlevert arbeidstøy.

Read more »

Enighet: Kommuner skal sørge for arbeidstøyAnsatte i kommunal eldreomsorg, SFO og barnehager kan nå kreve å få utlevert arbeidstøy.

Read more »

Enighet: Kommuner skal sørge for arbeidstøyAnsatte i kommunal eldreomsorg, SFO og barnehager kan nå kreve å få utlevert arbeidstøy.

Read more »