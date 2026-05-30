Forbud mot laseranlegg på bussene under russefeiring

DSA har stanset all bruk av laseranlegg på bussene som brukes til russefeiring. Bussjefer er frustrert over forbudet som kom nå.

Dette er en nyhet om forbudet av laseranlegg på bussene som brukes til russefeiring. DSA har stanset all bruk av laseranlegg på bussene på grunn av de alvorlige hendelsene den siste tiden.

BT har snakket med flere bussjefer som har laser på sine busser, og de synes forbudet som kom nå, er kjipt. William Coles er bussjef på Poltergeist og han sier at de har akkurat fått laseren klar til bruk, men nå får de ikke bruke den i det hele tatt.

De har brukt mellom 70.000 og 80.000 kroner for laseren, og han sier at den skulle være trygg å bruke fordi den er justert og programmert slik at den peker oppover. Nå skal laseren demonteres. De vil ikke risikere å ha den stående på taket selv om den ikke skal brukes. Han synes det er dumt at det er noen få som ødelegger for flertallet.

Jacob Birkeland er bussjef på Uncle Sam og han synes også at det er kjipt at noen få ødelegger for mange. BT har tidligere omtalt at flere av bussene har laser, og bussjef Gustav Mæland på Rovjakt sa da at de hadde gått gjennom laserne og passet på at de peker oppover, slik at ingen kan treffes





