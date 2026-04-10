Foreldre og besteforeldre: Slik skaper du en god relasjon og unngår konflikter

Mange foreldre synes det er vanskelig å sette grenser for besteforeldre. En ekspert gir råd om hvordan man kan skape en god relasjon, unngå konflikter og sikre barnets beste.

Han mener mange foreldre gjør det motsatte. De frustrerer seg i det stille, eller med partneren, men unngår å ta praten direkte. Ofte fordi de er redde for konflikt, eller fordi de føler på en slags takknemlighetsgjeld. Amir David Arden understreker at besteforeldre ofte har en større omsorgsrolle i familier med høyere belastning – og at det derfor er vanskelig å skille effekten av besteforeldres vaner fra livssituasjonen familien står i.

I mange tilfeller kan de som stepper inn, være en viktig beskyttelsesfaktor - ikke problemet. Løsningen er både enklere og vanskeligere enn mange tror. Vær konkret og vennlig. Si hva som er viktig for dere, og hvorfor. For i bunn ligger det samme ønsket hos alle. De fleste besteforeldre vil barnets beste. De trenger bare å vite hva det betyr i dag. Og kanskje det viktigste rådet av alle. Vær raus med det som ikke er så viktig. Ikke alt trenger å være en kamp. For til syvende og sist handler ikke dette om å holde besteforeldre på avstand. Vi trenger ikke færre besteforeldre i barns liv. Vi trenger mer åpen dialog mellom generasjonene, og en forståelse av at en god oppvekst er et felles prosjekt.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Foreldre Besteforeldre Oppvekst Grensesetting Kommunikasjon

United States Latest News, United States Headlines

