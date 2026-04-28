Foreldrenes tilstedeværelse i en digital tidsalder

Et debattinnlegg som reflekterer over foreldrenes rolle i barnas liv, spesielt i lys av økende digital påvirkning og fremveksten av problematiske nettmiljøer. Artikkelen argumenterer for viktigheten av å være til stede, engasjert og veiledende, selv i de digitale rommene hvor barn og ungdom tilbringer mye tid.

I dagens samfunn ser vi en tendens til at barn vokser opp med tett oppfølging og mange organiserte aktiviteter. Foreldre investerer enormt med tid og energi i barnas fritidsaktiviteter, skole og generelle velvære.

De engasjerer seg i idrettslag, FAU og deltar på alle foreldremøter. Denne innsatsen er drevet av et ønske om å gi barna de beste forutsetningene i livet, og forskning viser at barn formes av sine omgivelser og ofte reproduserer foreldrenes verdier og vaner. Likevel, til tross for denne massive tilstedeværelsen i barnas liv, kan det virke som om vi foreldre ikke alltid er til stede der det trengs mest – rett foran dem, i deres mentale og emosjonelle rom.

En økende bekymring er at vi har overlatt mye av oppdrageransvaret til eksterne faktorer, spesielt når det gjelder verdier, språk, holdninger og selvforståelse. Dette kommer tydelig frem i den digitale verden, hvor barn og ungdom eksponeres for et bredt spekter av påvirkninger, ofte uten voksen veiledning. Fenomener som «Tradwives» og «drøy guttekultur», som diskutert på «lørdagsuniversitetet» i samarbeid mellom USN og lokale biblioteker, illustrerer hvordan gutter i økende grad trekkes inn i nettmiljøer hvor problematiske normer og holdninger kan blomstre.

Dokumentarer som «Louis Theroux: The Rise of the 'Manosphere'» og dramaserier som «Adolescence» viser hvordan unge gutter kan bli eksponert for budskap om status, utseende og maskulinitet som er skadelige og urealistiske. I disse rommene er voksne ofte fraværende, og normene utvikles på egne premisser, med «manosphere»-influensere som sentrale aktører. Fra et pedagogisk perspektiv er det avgjørende at barn ikke bare har frihet, men også veiledning.

Det handler ikke om kontroll, men om å hjelpe dem å tolke verden og utvikle kritisk tenkning. Når voksne er lite til stede i digitale rom, overlates denne tolkningen til jevnaldrende eller algoritmer som belønner det mest ekstreme og provoserende. Dette kan føre til en «drøyhetskultur» hvor hard humor, grovt språk og bastante holdninger normaliseres. Konsekvensen er ikke nødvendigvis at barn «blir noen andre», men at deres referanserammer forskyves og deres forståelse av hva som er normalt og akseptabelt endres.

Løsningen er ikke å fjerne barna fra nettet, men å være til stede der de er, være nysgjerrig, stille spørsmål og hjelpe dem å sette ord på sine opplevelser. Vi må våge å være irriterende, brysomme og til og med «cringe» – være en forelder som engasjerer seg og bryr seg, for vi er fortsatt viktige i deres liv. Hvis vi ikke er til stede, vil andre fylle den rollen, og de vil ikke ha barnas beste i tankene





