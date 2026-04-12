Forhandlinger fortsetter på overtid: Streik kan ramme 35 000 ansatte

Meklingen mellom Parat, Fellesforbundet og Norsk Industri er forlenget, men partene er fortsatt ikke enige. En eventuell streik kan berøre nesten 35 000 medlemmer.

Partene har ikke nådd enighet innen fristen, men Parat og Norsk Industri har blitt enige om å fortsette meklingen på overtid, melder Parat .I en uttalelse presiserer Parat at medlemmene som potensielt kan bli rammet av en streik skal møte på jobb som vanlig, med mindre de får annen beskjed.

Partene har ikke nådd enighet innen fristen, men Parat og Norsk Industri har blitt enige om å fortsette meklingen på overtid, melder Parat.<\/p>

I en uttalelse presiserer Parat at medlemmene som potensielt kan bli rammet av en streik skal møte på jobb som vanlig, med mindre de får annen beskjed.<\/p>

Bakgrunnen er bruddet i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri som fant sted på tirsdag. Siden onsdag har partene vært i tvungen mekling.<\/p>

Kjernepunktene i årets forhandlinger inkluderer krav om reallønnsvekst, forskuttering av sykepenger og en oppfølging av Industriens Kompetansefond. Dette skal sikre de ansatte muligheter for faglig utvikling og påfyll.<\/p>

Uten enighet, har Fellesforbundet og Parat varslet at de er klare til å ta ut nesten 35.000 medlemmer i streik, fordelt på over 1000 bedrifter.<\/p>

Riksreklamerer Mats W. Ruland uttalte til pressen klokken 23 at partene satt i hver sin delegasjon, og at et nytt møte var planlagt senere samme kveld. Han uttrykte samtidig håp om fremgang, men beskrev situasjonen som krevende på det tidspunktet.<\/p>

Forhandlingene fortsetter nå i håp om å unngå en omfattende streik som kan lamme store deler av norsk industri. Utfordringene ligger i å finne kompromisser som imøtekommer kravene fra begge sider.<\/p>

Arbeidstakerorganisasjonene står fast på kravene om reallønnsvekst for å sikre kjøpekraften til sine medlemmer, mens arbeidsgiverne er opptatt av å ivareta bedriftenes konkurranseevne i en tid med økonomisk usikkerhet. Spenningen er stor, og utfallet av meklingen vil ha store konsekvenser for mange ansatte og bedrifter.<\/p>

Det er avgjørende for begge parter å finne en løsning som er akseptabel for alle. Meklingen er et viktig verktøy i norsk arbeidsliv, og det er avgjørende at partene respekterer prosessen og viser vilje til å forhandle for å komme til enighet.<\/p>

En vellykket mekling vil bidra til stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet, mens en streik vil kunne skape store problemer for både arbeidstakere og arbeidsgivere.<\/p>

Forhandlingene er et spill mellom interesser der begge sider må vurdere hvilke kompromisser de er villige til å akseptere. Samtidig må de ta hensyn til de langsiktige konsekvensene av en eventuell avtale eller en konflikt.<\/p>

Forbundene legger vekt på å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer, mens industrien må fokusere på bærekraftighet og lønnsomhet. Sentralt i forhandlingene står spørsmålet om hvordan man kan kombinere disse ulike hensynene på en måte som er rettferdig og bærekraftig.<\/p>

Meklingsresultatet vil gi en pekepinn på hvordan lønns- og arbeidsvilkårene vil utvikle seg i årene fremover, og det vil også påvirke forholdet mellom partene i arbeidslivet.<\/p>





