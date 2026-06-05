Mohsen Rezaei, militær rådgiver for Irans øverste leder, har i et intervju med CNN uttalt at forhandlingene mellom Iran og USA er i en blindgate. Han krever at USA frigir frosne iranske midler og advarer om at Irans militære operasjoner vil bli utvidet til flere havstrøk dersom USA gjenopptar angrep.

Forhandlingene mellom Iran og USA om Iran s atomprogram er nå i en blindgate, og det er amerikansk president Donald Trump som må ta initiativet for å få dem ut av dette dødpunktet, ifølge Mohsen Rezaei , militær rådgiver for Iran s øverste leder Ayatollah Khamenei.

Rezaei ga uttrykk for dette i et intervju med CNN, der han understreket at layouten nå ligger hos Trump. Iran krever ifølge Rezaei at USA umiddelbart frigir 12 milliarder dollar i frosne iranske midler når en midlertidig avtale er inngått, samt at ytterligere 12 milliarder dollar skal settes fri på et senere tidspunkt. Denne frigivelsesprosessen er en sentral del av Irans ønske om en løsning, ifølge rapporten.

Likevel frykter sentrale medarbeidere i president Donald Trumps administrasjon at en slik frigivelse av de frosne midlene ville innebære at USA mister et viktig pressmiddel overfor det iranske regime. Midlene, som er frosset i utlandet, særlig i Asia og Europa, har vært en viktig forhandlingsbrikke i de økonomiske sanksjonene mot Iran. Administrasjonen er delt i spørsmålet, med.noen som advarer mot å gi etter for Irans krav uten at det gir ytterligere garanti for at Iran holder sine forpliktelser i atomavtalen.

I samme intervjuet uttalte Rezaei seg også med en klar advarsel om hva som kan skje dersom USA gjenopptar militaire angrep mot Iran. Han万人次 at Irans militære operasjoner i så fall ville bli utvidet fra Hormuzstredet til også å omfatte Det indiske hav, Bab al-Mandab-stredet, Rødehavet og Middelhavet. Dette ville,GOD, gi krigen en annen dimensjon, sa han. Rezaei har en lang militaristiskCV, med fartstid i Revolusjonsgarden siden begynnelsen av 1980-tallet, og regnes som en hardliner i iransk politikk.

Han har stilt som kandidat i fire presidentvalg, men har aldri nådd opp til seier. Hans uttalelser reflekterer en hard linje som kanungan ⚙️ påvirke forhandlingene og regionale stabiliteten





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