Forklaringen bak Marius Borg Høibys fire års fengsel

Lagdommer Rune Bård Hansen forklarer hvordan det norske straffesystemet førte til en dom på fire år for Marius Borg Høiby, til tross for alvorlige forhold som voldtekt.

Marius Borg Høiby ble mandag dømt til fire års fengsel av Oslo tingrett for en rekke alvorlige lovbrudd, inkludert mishandling i nære relasjoner, to voldtekter og narkotikalovbrudd.

Dommen har skapt debatt fordi aktor mente straffen burde være sju år og sju måneder, og fordi strafferammen for voldtekt er inntil ti år. Lagdommer Rune Bård Hansen, som er medlem av Dommernes mediegruppe, forklarer at Norges system for straffeutmåling skiller seg vesentlig fra for eksempel USA. I Norge tar man utgangspunkt i det mest alvorlige forholdet - i denne saken voldtekten mot den såkalte Skaugum-kvinnen - og deretter gir man et gradvis mindre tillegg for de øvrige forholdene.

Dette kalles straffeskjerpelsesprinsippet, men blir ofte omtalt som strafferabattprinsippet. Hansen påpeker at systemet har blitt kritisert for å gi for lite tillegg for gjentatte alvorlige lovbrudd, men at det samtidig er utformet med tanke på rehabilitering. De fleste domfelte skal en dag tilbake til samfunnet, og svært lange fengselsstraffer kan hemme denne prosessen.

I Høibys tilfelle førte dette til en straff på fire år, til tross for at han ble dømt for flere forhold som hver for seg kunne gitt lange straffer. Hansen utdyper at strafferammen på ti år for voldtekt er forbeholdt de mest ekstreme tilfellene, og at Høibys handlinger ikke ble vurdert å nå dette nivået. Han viser til at retten har foretatt en helhetsvurdering, hvor også formildende omstendigheter kan spille inn.

I denne saken har Høiby konsekvent nektet straffskyld for voldtektene og mishandlingen, noe som ikke gir noen formildelse. Likevel har retten lagt vekt på at han er ung, og at han har et rusproblem som har påvirket handlingene. Dette er faktorer som kan redusere straffen noe. Hansen understreker at dommen er grundig behandlet av tingrettsdommer Jon Sverdrup Efjestad, som har skrevet en 128 sider lang dom som er lett forståelig også for allmennheten.

Han roser dommeren for en solid jobb. TV 2s krimkommentator Olav Rønneberg sier at dommen er alvorlig og streng, men ikke overraskende. Han påpeker at det var rom for tvil i to av voldtektssakene, noe som førte til frifinnelse. Rønneberg bemerker at Høiby nå er dømt for vold mot Nora Haukland og en annen kvinne, samt for befatning med store mengder narkotika.

Dette er et omfattende kriminalitetsbilde, men straffen reflekterer det norske systemets fokus på samlet vurdering og rehabilitering. For mange kan fire år virke lite i forhold til de alvorlige lovbruddene, men Hansen forklarer at dette er et bevisst valg i norsk rettspraksis. Mens USA ville addert straffene og potensielt gitt en langt lengre fengselsstraff, velger Norge en mer helhetlig tilnærming. Dette er et system som stadig diskuteres, men som har vært gjeldende i Norge i flere tiår.

Dommen mot Marius Borg Høiby illustrerer godt hvordan dette systemet fungerer i praksis, og den har allerede utløst debatt om hvorvidt prinsippet bør endres





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Straffeutmåling Voldtekt Dom Norge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Her er dommen mot Marius Borg HøibyMandag ble Marius Borg Høiby dømt til fire års fengsel for blant annet to voldtekter og mishandling. Etter dommen ba han om å bli løslatt.

Read more »

Marius Borg Høiby søker om løslatelse igjen etter å ha reagerte med sinne i fengselMarius Borg Høiby søker om løslatelse igjen etter å ha reagerte med sinne og slått i et skap da lagmannsretten avslo hans første søknad. Han er dømt for grov kroppskrenkelse mot en kvinne fra Frogner og to års besøksforbud mot henne. Forsvarerne søker nå om løslatelse for Høiby, men aktor Sturla Henriksbø mener det er en stor risiko for at Høiby og Frogner-kvinnen kommer til å gjennoppta kontakten hvis han løslates.

Read more »

Dom i saken mot Marius Borg Høiby - rettsforhandling om løslatelse og elektronisk kontrollOslo tingrett har avsagt dom i saken mot Marius Borg Høiby for vold mot Nora Haukland. Forsvarer ber om løslatelse eller i så fall elektronisk kontroll. Rettens behandling av løslatelsesspørsmålet får ny oppmerksomhet etter at en hendelse i fengselet ble avslørt.

Read more »

Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetektMarius Borg Høiby har begjærte seg løslatt fra varetekt etter at han ble dømt til fire års fengsel for voldtekt og andre forbrytelser. Han har fått avslag på løslatelse flere ganger, men hans forsvarer argumenterer at han bør løslates nå på grunn av sin syke mor, kronprinsesse Mette-Marit.

Read more »