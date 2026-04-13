Forlik i Silje-saken: Mennene får oppreisning etter 32 år

Trond Petter Gullteig og Kenneth Hagen Brattetaule, som ble utpekt som ansvarlige for Silje Marie Redergårds død i 1994, får økonomisk oppreisning etter forlik med staten. Forliket kommer etter 32 år og en mangelfull etterforskning.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Dette melder Justis - og beredskapsdepartementet i en pressemelding. Den tragiske saken om Silje Marie Redergård, som mistet livet i en akebakke i Trondheim i 1994, har nå funnet en formell avslutning. To gutter, fem og seks år gamle på tidspunktet, ble utpekt som ansvarlige for dødsfallet, en beskyldning som skulle forfølge dem i årtier.

Nå, 32 år etter den fatale hendelsen, har de to mennene, Trond Petter Gullteig og Kenneth Hagen Brattetaule, inngått et forlik med staten. Dette forliket representerer en viktig milepæl i en lang og smertefull kamp for oppreisning. Forliket innebærer en økonomisk kompensasjon på 500.000 kroner til hver av mennene, samt dekning av påløpte utgifter knyttet til saken. Det er en erkjennelse av de lidelsene de har gjennomgått og et forsøk på å rette opp i noen av urettferdighetene de har opplevd. Denne avtalen kommer etter en omfattende rettslig prosess og en erkjennelse fra rettsvesenet om at etterforskningen i 1994 var mangelfull. Det er en erkjennelse som understreker viktigheten av rettferdighet og åpenhet i rettspleien. De to mennene, som nå er i 30-årene, har valgt å stå frem med sine navn og dele sine erfaringer. I et intervju med NRK tidligere i vår, fortalte de åpent om de traumatiske opplevelsene de har gjennomgått. For dem er ikke forliket bare en økonomisk kompensasjon; det er også en symbolsk gest av anerkjennelse og en bekreftelse på deres uskyld. Advokaten deres, Roger Foyn, uttrykker at de hadde håpet på en høyere sum, da de opprinnelig krevde 30 millioner kroner hver. Men etter nøye vurdering, har de konkludert med at forliket er akseptabelt. Frikjennelsen på papiret i 2023, der statsadvokaten i Trøndelag erklærte dem uskyldige, var en betydelig lettelse. Riksadvokaten har også tidligere konkludert med at politiets etterforskning i 1994 var mangelfull, og at det ikke forelå tilstrekkelig bevis for å utpeke guttene som gjerningspersoner. Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen har uttalt at saken er spesiell, vond og unik, og hun er glad for at partene har kommet til enighet. Ministeren ser frem til å møte mennene og høre deres erfaringer, og hun påpeker at det er iverksatt en rekke tiltak siden 1994 for å forbedre politiets etterforskningsarbeid. Dette er en erkjennelse av behovet for endring og forbedring i rettspleien. Det er viktig å huske på at forliket er et resultat av en langvarig prosess, og at det ikke fullstendig kan erstatte tapet av tid og muligheter disse mennene har mistet. Likevel representerer det en viktig anerkjennelse av deres lidelse og et skritt mot en form for rettferdighet. Saken belyser de langvarige konsekvensene av mangelfull etterforskning og de store utfordringene som kan oppstå når feilaktige beskyldninger blir fremsatt. Det minner oss om viktigheten av å sikre en rettferdig og effektiv rettspleie for alle. Denne saken gir også et innblikk i de psykologiske effektene av å bli urettmessig anklaget og de langvarige skadene som slike opplevelser kan påføre. Den understreker behovet for å støtte de som har blitt utsatt for urettferdighet og hjelpe dem med å gjenoppbygge sine liv. Saken om Silje Marie Redergård er en hjerteskjærende påminnelse om viktigheten av å beskytte barn og sørge for at rettferdighet seirer, selv om det tar lang tid. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video





