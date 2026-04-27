Formuesskatt i California: Milliardærkamp på vei til folkeavstemning

Et forslag om 5 prosent formuesskatt i California møter sterk motstand fra milliardærer som Sergej Brin, og skal avgjøres ved folkeavstemning i november. Kampen handler om finansiering av helsevesenet og potensielle konsekvenser for delstatens økonomi.

Et forslag om en formuesskatt på 5 prosent i California er på vei til folkeavstemning i novembervalget, og utløser en intens kamp. Initiativet, støttet av fagforeningen SEIU-UHW, vil gjelde personer med en nettoformue på over 1 milliard dollar per 1. januar i år.

Tilhengere hevder å ha samlet over 1,5 millioner underskrifter, langt over de nødvendige 875.000. Denne skatten er ment å adressere finansieringsutfordringer i helsesektoren, spesielt etter kutt som fulgte med tidligere føderale politikk. Kampen har imidlertid eskalert betydelig med massiv motstand fra milliardærer som frykter utflytting og negative konsekvenser for delstatens økonomi. Google-gründer Sergej Brin har blitt en sentral figur i motstanden, og har alene bidratt med over 58 millioner dollar til kampanjen mot skatten.

Han flyttet selv fra California til Nevada før fristen for å unngå skatten, og dette ble starten på en bredere finansiering av motstanden. Andre fremtredende tech-ledere som Eric Schmidt, Patrick Collison og Michael Moritz har også bidratt med betydelige summer, totalt over 270 millioner dollar. Peter Thiel, som også flyttet fra California, har også donert 3 millioner dollar til en komité mot skatten. Denne konflikten representerer et veiskille for California, der Silicon Valley nå aktivt engasjerer seg i delstatspolitikken.

Guvernør Gavin Newsom er også motstander av skatten, og advarer om at den kan føre til at flere velstående personer forlater delstaten. Målinger viser imidlertid at et flertall av californiere, 52 prosent, foreløpig støtter skatten. Valget i november vil ikke bare avgjøre skjebnen til skatteforslaget, men også velge ny guvernør og representanter til delstatsforsamlingen og det føderale Representantenes hus. Denne saken har fått internasjonal oppmerksomhet, og en utflyttet nordmann har advart mot de potensielle konsekvensene, basert på erfaringer fra Norge.

Kampen om formuesskatten i California er dermed en kompleks og viktig hendelse som kan ha betydelige implikasjoner for delstatens fremtid og for debatten om skatt og ulikhet i USA





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

California Formuesskatt Sergej Brin Valg Skatt Milliardærer Politikk Helsevesen

United States Latest News, United States Headlines

