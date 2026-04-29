Forsikringsselskapene tjener godt, mens kundene betaler mer

Gjensidige og Storebrand leverer sterke resultater, men forsikringspremiene stiger kraftig for norske forbrukere. Huseierne kritiserer prisøkningene og manglende konkurranse.

Forsikringsselskapene Gjensidige og Storebrand rapporterer sterke resultater for første kvartal, med overskudd på henholdsvis to og én milliard kroner. Gjensidige s kundelojalitet er høy, og veksten i forsikringsinntektene fortsetter, drevet av prisingstiltak og kostnadseffektivitet.

Samtidig opplever kundene betydelige prisøkninger på forsikringer, spesielt på hus og bil. Husforsikringen har steget fra 7732 kroner i 2012 til 9708 kroner i siste kvartal 2025, mens bilforsikringen har økt fra drøyt 8000 til over 10.000 kroner siden 2023. Dette representerer en prisøkning på over 25 prosent på to år. Gjensidige forklarer prisøkningene med nødvendighet, men Huseierne uttrykker bekymring for konkurransen i markedet og mener prisøkningene er unødvendige, spesielt i lys av at forsikringsselskapene bruker mindre penger på erstatninger.

Tall viser at nordmenn brukte nesten 15 milliarder kroner mer på forsikring i 2025 enn i 2023, mens erstatningsutbetalingene faktisk har falt. Huseierne kritiserer også selskapenes signaler om forventede prisøkninger begrunnet med klimaendringer, og mener dette kan føre til en ond sirkel med økte priser. De oppfordrer Konkurransetilsynet til å følge tettere med på utviklingen. Til tross for økte priser for kundene, har forsikringsselskapenes aksjekurser steget etter børsåpning.

Bransjen har tidligere forklart prisøkningene med klimaendringer og ekstremvær som Hans og Amy, som forårsaket store skader. Likevel viser tall fra Finans Norge at antall skader og utbetalte erstatninger har falt fra 2024 til 2025, samtidig som premiene har økt. Gjensidige understreker at mange faktorer spiller inn i prisingen, inkludert økte kostnader for skaderelevante varer og tjenester. Huseierne mener at aksjonærene drar nytte av prisøkningene på bekostning av kundene





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forsikring Gjensidige Storebrand Prisøkning Huseierne Økonomi Erstatning Klimaendringer

United States Latest News, United States Headlines

