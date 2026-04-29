Forsikringsselskaper krever iransk godkjenning for skip i Hormuzstredet

Forsikringsselskaper skjerper kravene for skipstrafikk gjennom Hormuzstredet og ber rederier koordinere med iranske myndigheter for å få dekning. Dette kommer etter økt usikkerhet og høy risiko i det strategisk viktige sundet, som er en av verdens viktigste transportårer for olje.

Det hjelper lite med amerikanske krigsskip når forsikringsselskapene ikke vil gi dekning. Nye klausuler pålegger rederiene å få grønt lys fra Teheran. URO: Usikkerheten rundt Hormuzstredet har ført til nye krav fra forsikringsselskaper.

Oljetankeren «Helga» ble i forrige uke det andre fartøyet som ankom en irakisk oljeterminal etter stengingen av stredet. Forsikringsselskaper skjerper kravene for skipstrafikk gjennom Hormuzstredet og ber nå rederier koordinere med iranske myndigheter for å få dekning, ifølge Ifølge forsikringsmegleren Marsh har flere forsikringsselskaper innført klausuler som i praksis pålegger skipseiere å følge ruter godkjent av Iran for å få krigsrisikodekning. Kravet kommer etter fortsatt usikkerhet og høy risiko i det strategisk viktige sundet.

Alle forsikringsgivere gjør sine egne vurderinger av hvilke vilkår de setter, sier Marcus Baker, global leder for marine og cargo i Marsh, til WSJ. Han mener kravet er vanskelig å håndtere. Ettersom Iran er under sanksjoner, finnes det ikke noen enkel måte å verifisere at godkjenningen er gyldig, ifølge Baker. Prisene på krigsrisikoforsikring reflekterer også situasjonen.

Premiene ligger nå på mellom 3 og 8 prosent av skipets verdi, ifølge Marsh. Før våpenhvilen toppet nivået seg rundt 10 prosent, mot et normalt fredsnivå på om lag 0,25 prosent. Opplysningene er også delt av den tidligere amerikanske budsjett-direktøren David Stockman, som kommenterer utviklingen i skarpe ordelag på X. Hegseth, Rubio og Kushner – ikke så denne komme heller. London-blokaden oppå den iranske blokaden mot en amerikansk marineblokade som lekker som en sil.

Trump er helt på villspor uten noen løsning, skriver Stockman. Stockman var budsjettdirektør under president Ronald Reagan og har siden vært en profilert kommentator i amerikansk politikk og økonomi. Han har også vært aktiv i finansbransjen, der han blant annet var partner i investeringsselskapet Blackstone og har ledet egne investeringsvirksomheter.

Hormuzstredet er en av verdens viktigste transportårer for olje, og rundt en femtedel av verdens forbruk av olje og oljeprodukter, og mer enn en fjerdedel av den globale sjøtransporterte oljehandel gjør igjennom stredet. I tillegg går nærmere 20 prosent av verdens LNG-handel igjennom sundet også, hovedsakelig fra Qatar. Situasjonen i Hormuzstredet har blitt stadig mer anspent de siste månedene, og dette har betydelige konsekvenser for global handel og oljepriser.

Forsikringsselskaper har blitt mer forsiktige med å dekke skip som passerer gjennom området, noe som fører til økte kostnader for rederier. Dette er et problem som ikke bare påvirker oljeindustrien, men også andre sektorer som er avhengige av stabil og trygg transport av varer. Den geopolitiske spenningen mellom Iran og USA har bidratt til en økt risiko for konflikter i området, noe som igjen fører til at forsikringsselskaper må ta høyde for større usikkerhet.

Dette er en utvikling som kan ha langtrekkende konsekvenser for den globale økonomien, spesielt hvis situasjonen eskalerer videre. Det er også viktig å merke seg at Hormuzstredet er av kritisk betydning for energisikkerheten i mange land, inkludert Europa og Asia. Eventuelle avbrudd i transporten gjennom dette området kan føre til alvorlige konsekvenser for oljepriser og energiforsyningen. Derfor er det avgjørende at de involverte parter finner en løsning som kan sikre en stabil og trygg passasje gjennom stredet.

Forsikringsselskaper og rederier må også finne måter å håndtere de nye kravene på, slik at de kan fortsette å operere i området på en sikker og kostnadseffektiv måte





Hormuzstredet stengt: En global energikrise på vei?En analyse av hvordan stengingen av Hormuzstredet kan føre til en global energikrise, og hvordan USAs politikk under Trump kan forverre situasjonen. Artikkelen diskuterer også konsekvensene for det grønne skiftet, USAs rolle i verden og den geopolitiske maktforskyvingen mot Asia.

Iran gir USA nytt tilbud om å gjenåpne HormuzstredetIran har gitt USA et nytt tilbud om å gjenåpne Hormuzstredet, med mål om varig fred og utsettelse av atomforhandlinger. Forslaget ble sendt via pakistanske meglere, men USA avviser offentlige forhandlinger. Irans utenriksminister Abbas Araghchi har besøkt Pakistan og Oman for å diskutere situasjonen, mens Trump avlyste planlagte samtaler. Asiatiske børser reagerer positivt på nyheten.

USA avviser iransk kontroll over HormuzstredetUSAs utenriksminister Marco Rubio sier USA ikke vil akseptere at Iran kontrollerer trafikken gjennom Hormuzstredet etter at nye forhandlinger ble avlyst. Rubio kritiserer Irans forslag om å gjenåpne stredet under betingelser.

Mordashovs superyacht passerte Hormuzstredet – reiser spørsmål om sanksjonerSuperyachten «Nord», knyttet til den sanksjonerte russiske milliardæren Alexei Mordashov, har seilt gjennom Hormuzstredet, til tross for strenge restriksjoner og økt overvåking. Hendelsen reiser spørsmål om hvordan yachten fikk tillatelse til å passere og effektiviteten av sanksjonene.

Emiratene trekker seg fra Opec – stengt Hormuzstredet bidrar til beslutningenDe forente arabiske emirater trekker seg fra Opec, delvis som følge av uenighet om oljeproduksjon og bekymringer rundt sikkerheten i Hormuzstredet. Avgjørelsen svekker Opecs kontroll over verdensmarkedet og oljeprisen.

