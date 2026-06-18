Forsikringsselskapet Gjensidige: VM-kampen kan ha bidratt til færre bilskader

Forsikringsselskapet Gjensidige har i dag offentliggjort foreløpige tall som tyder på at gårsdagens VM-kamp kan ha bidratt til færre bilskader enn normalt onsdag formiddag.

Forsikring sselskapet Gjensidige har i dag offentliggjort foreløpige tall som tyder på at gårsdagens VM-kamp kan ha bidratt til færre bilskader enn normalt onsdag formiddag. Ifølge Gjensidige er det for tidlig å trekke konklusjoner, men tallene peker mot en roligere formiddag på veiene enn vanlig.

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige peker på at mange har tatt fri eller avspasert etter den sene kampen, og at noen har valgt å la bilen stå etter en lang natt med fotball og feiring. Rysstad understreker at tallene er foreløpige og at skadebildet kan endre seg utover dagen. Gjensidige oppfordrer samtidig alle som skal ut på veiene til å kjøre oppmerksomt og ta hensyn til medtrafikanter.

I tillegg til dette har Natos generalsekretær Mark Rutte varslet en reduksjon i USAs bidrag til Natos krisestyrker. Andre Nato-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USAs bidrag. Rutte har også sagt at alle allierte, inkludert USA, vil bruke alt de har for å sikre at de kan utkjempe en eventuell krig.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at gifte par bestående av to kvinner har omtrent like stor sannsynlighet for å få barn som gifte heterofile par. Studien har undersøkt utviklingen i Danmark, Sverige, Norge og Finland, og viser store endringer de siste tiårene. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser også at rundt 2010, i takt med innføringen av økte rettigheter, viskes de store forskjellene ut mellom ulikekjønnede og heterofile par.

Fra 2010-tallet er det omtrent like stor sannsynlighet for at et gift kvinnelig par får barn som at et heterofilt gift par får barn. Etter 2012 har andelen sunket noe. I perioden 2017 til 2022 fikk 49,1 prosent av gifte kvinnepar barn innen fem år, mot 53,3 prosent av gifte heterofile par. Utviklingen er lik i Norge, Sverige og Danmark, selv om lovendringene kom på ulike tidspunkter.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser også at det som overrasker mest, er at utviklingen er så lik på tvers av land som innførte rettighetene til ulike tidspunkter. Det kan tyde på at endrede holdninger og et mer aksepterende samfunn har betydd like mye som selve lovendringene. Forbundet Styrke har varslet streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. Fra før er 378 medlemmer i YS-forbundet Safe i streik.

Det er arbeidere på brønnservice som streiker for bedre vilkår. Dermed kan det bety enda en streik i olje- og gassnæringen dersom Styrke ikke blir enig med Offshore Norge om mekling av landbaseavtalen. Det afrikanske utviklingsfondet er en viktig aktør for å få dette til, også fordi banken og fondet har stor legitimitet blant landene i Afrika, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust.

En 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen, er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til 214 kilometer i timen. Mannen ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i 100-sonen, opplyser Sørøst politidistrikt. To menn ble anmeldt og fikk førerkortene beslaglagt.

Hver fjerde nordmann over 65 år har moderat eller større hørselstap. Antallet vil trolig øke i årene som kommer. Dette vil gi økt behov for diagnostikk, behandling og rehabilitering - og stille større krav til kapasitet, kompetanse og tilgjengelighet i helsetjenestene, sier Bo Engdahl, hovedforfatter av et nytt kapittel om hørsel i Folkehelserapporten. Data fra Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt) viser at om lag hver fjerde person over 65 år har et moderat eller større hørselstap. Tidlig identifisering og behandling av hørselstap er viktig





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