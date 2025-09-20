Forskarar redda skjelpadder frå farleg spøkelsesgarn i Det indiske hav

Forskarar på «Dr. Fridtjof Nansen» oppdaga to skjelpadder fast i eit spøkelsesgarn og utførte ein dramatisk redningsaksjon. Skipet er på forskingstokt i Det indiske hav og bidreg til berekraftig forvalting av havmiljøet.

Lytt til saken. Forskarar på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» var denne veka ute på tokt i Det indiske hav, og opplevde dramatiske scener. Skipet var ute på eit forskingstokt og oppdaga eit stort fiskegarn som flaut i havet. For å unngå at garnet skulle viklast inn i propellen, måtte skipet endre kurs. Men det var ikkje det einaste som vart oppdaga. Då skipet nærma seg, oppdaga forskarane at to skjelpadder hadde sett seg fast i garnet.

Sjefsforskar Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet fortel om hendinga. Han seier at det nesten alltid skjer noko spennande når dei er ute på tokt, men at denne hendinga var spesiell. Forskarane bestemte seg for å handle raskt for å redde skjelpaddene. Tre matrosar vart sende ut i ein mindre båt for å frigjere dyra frå det livsfarlige fiskegarnet. Den første skjelpadda var liten og lett å handtere, men den andre var større og satt fast i garnet. Etter å ha brukt kniv for å skjære den laus, kunne begge skjelpaddene settast fri att i havet. Dei såg ut til å vere i god form, og Olsen beskriv dagen som ein god dag på jobben, til tross for dei utfordringane havet byr på. Redningsaksjonen er eit eksempel på det viktige arbeidet forskarane driv med, både for å kartlegge havmiljøet og for å bidra til bevaring av truga artar.\Etter redningsaksjonen vart det såkalla spøkelsesgarnet teke om bord. Dette garnet var mellom 100 og 150 meter langt og veide fleire tonn. Eit spøkelsesgarn er eit tapt fiskereiskap som fortset å fiske i havet. Det fangar fisk, som igjen tiltrekkjer seg nye fisk, og slik skapes ein ond sirkel. Fisken døyr, rotnar, og sirkelen held fram. Dette er eit globalt problem som skadar marint liv og økosystem. Garnet vart funne fleire hundre kilometer frå land, og Olsen understrekar kor viktig det er å fjerne slike garn. Han forklarar at Fiskeridirektoratet i Noreg gjer ein stor innsats for å hente opp tapte garn langs kysten. Men i mange delar av verda, spesielt i det «globale sør» og på ope hav, er innsatsen mindre omfattande. Dette gjer at problemet med spøkelsesgarn framleis er stort, og at det er behov for meir innsats for å løyse det. Fjerninga av dette garnet er eit viktig steg i å redusere skadane på havmiljøet. \Forskingsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» er ein viktig del av Nansen-programmet, som feira 50-årsjubileum i år. Sidan 1975 har Noreg sendt skipet rundt i verda for å samarbeide med lokale forskarar og gi opplæring i moderne havforsking. Erik Olsen fortel at han føler han bidreg til ei meir berekraftig verd gjennom arbeidet sitt. Han er spesielt engasjert i å hjelpe land i det globale sør med å utvikle kunnskap om fiskeressursar og havmiljø. I dag kartlegg dei fiskeressursane i bangladeshisk farvatn saman med over 20 lokale forskarar om bord. Arbeidet med å redde liv til truga dyr er ein viktig del av forskinga. Forskarane er opptekne av å skape eit berekraftig havmiljø for framtida. Denne hendinga viser korleis forsking og praktisk handling går hand i hand, og kor viktig det er å ta vare på livet i havet





