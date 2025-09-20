Forskarar redda skjelpadder frå spøkelsesgarn i Det indiske hav

Forskarar på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» redda to skjelpadder som sat fast i eit spøkelsesgarn i Det indiske hav. Dei drog også det enorme garnet opp frå havet, eit tiltak mot eit globalt miljøproblem.

Lytt til saken Forskarar ombord på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» opplevde ei hending i Det indiske hav denne veka som illustrerer både utfordringane og gledene ved havforsking. Skipet, som er ein del av det prestisjetunge Nansen-programmet, var ute på tokt då dei fekk auge på eit enormt fiskegarn, eit såkalla « spøkelsesgarn ». For å unngå å skade propellen på skipet måtte dei raskt manøvrere unna. Det var ikkje berre skipet som var i fare.

Då dei kom nærare, oppdaga dei at to skjelpadder hadde sete seg fast i garnet og kjempa for å frigjere seg. Sjefsforskar Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet fortel at avgjerda om å intervenere var umiddelbar. Tre matrosar vart sendt ut i ein mindre båt for å hjelpe dei stakkars dyra. Den første skjelpadda var relativt lita og let seg lett handtere. Den andre, derimot, var større og meir vikla inn i det massive garnet. Med kniv måtte matrosane forsiktig skjære laus skjelpadda frå den farlege fangsten. Begge skjelpaddene såg heldigvis ut til å vere i god form då dei vart slopne ut i havet att. Olsen beskriv det som «ein god dag på jobben». Hendelsen understrekar kor viktig det er å drive forsking på havet og bidra til å verne om livet i havet. \Etter å ha redda skjelpaddene, drog forskarane det enorme spøkelsesgarnet opp i båten. Garnet var mellom 100 og 150 meter langt og vog heile to tonn. Spøkelsesgarn er eit stort problem i verdshava. Det er tapt fiskereiskap som ligg igjen i sjøen og held fram med å fiske. Fisk blir fanga, døyr og rotnar, noko som igjen tiltrekk seg nye fiskar som blir fanga. Denne onde sirkelen held fram, og skapar eit globalt problem for havmiljøet. Dette konkrete garnet vart funne mellom 400 og 500 kilometer frå land. Å fjerne slike garn er viktig for å hindre vidare skade på livet i havet. Olsen understrekar at det gir ei god kjensle å fjerne spøkelsesgarn, og at dei då veit at det ikkje lenger kan gjere skade. I Noreg har Fiskeridirektoratet eit omfattande arbeid med å fjerne tapte garn langs kysten. Men Olsen påpeikar at dette er mindre utbreidd i det «globale sør», særleg på opent hav. \«Dr. Fridtjof Nansen» er eit forskingsfartøy som har spela ei viktig rolle i havforsking i fleire tiår. Skipet er ein del av Nansen-programmet, som i år markerer 50-årsjubileum. Sidan 1975 har skipet reist verda rundt og tilbydd opplæring i moderne havforsking til lokale forskarar. Olsen uttrykker at arbeidet han gjer på skipet gir han ei kjensle av å bidra til ei meir berekraftig og betre verd, der det trengst mest. Han trekkjer fram at Noregs fiskeri er godt regulert og fungerer bra. Utfordringane er større i land som Bangladesh og i Afrika, der behovet for kunnskap er stort. Akkurat no er skipet i gang med å kartlegge fiskeressursane i bangladeshisk farvatn, saman med over 20 lokale forskarar om bord. Å redde liv til truga dyr er noko som engasjerar forskarane. Dei er opptekne av å bevare eit berekraftig havmiljø og sikre framtida for havet. Forskingsarbeidet er ein viktig del av å oppnå dette målet





