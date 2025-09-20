Forskarar redda skjelpadder frå spøkelsesgarn i Det indiske hav

Forskarar om bord på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» oppdaga eit spøkelsesgarn i Det indiske hav og redda to skjelpadder som var vikla inn. Dei fjerna garnet for å redusere skade på marint liv.

Lytt til saken\Forskarar om bord på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» opplevde denne veka ein spesiell episode under eit forskingstokt i Det indiske hav. Dei fekk auge på eit massivt fiskegarn, som låg og derva i djupet, og måtte manøvrere raskt for å unngå at garnet skulle feste seg i propellen. Hendinga utvikla seg til ei redningsaksjon då det viste seg at to skjelpadder var vikla inn i garnet.

Sjefsforskar Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet, som var til stades om bord, fortel om hendinga med stor engasjement. Han skildra situasjonen der dei oppdaga garnet som låg og dreiv i havet, og korleis dei raskt bestemte seg for å handle. Tre matrosar vart sende ut i ein mindre båt for å nærme seg garnet og redde dei skjelpaddene som hadde hamna i den fatale fella. Den første skjelpadda, som var mindre og lettare å handtere, vart frigjort relativt raskt. Men den andre skjelpadda var større og meir fastvikla i garnet, og det krevde presisjon og forsiktigheit å skjere ho laus. Olsen forklarte at dei måtte bruke kniv for å klippe garnet rundt skjelpadda, og at det tok litt tid å frigjere ho frå den farlege situasjonen.\Etter å ha fått frigjort begge skjelpaddene, vart dei forsiktig sett ut i havet igjen. Olsen kunne gledeleg konstatere at begge såg ut til å vere i god form etter den dramatiske opplevinga. Han beskriv denne dagen som ein god dag på jobben, der dei ikkje berre fekk utført forskingsarbeidet sitt, men også bidrog til å redde liv. Det var likevel ikkje berre redninga av skjelpaddene som prega dagen. Etter redningsaksjonen drog forskarane garnet om bord. Det viste seg å vere eit såkalla «spøkelsesgarn», eit tapte fiskereiskap som held fram med å fiske og utgjer ein trussel mot livet i havet. Garnet var rundt 100-150 meter langt og vog fleire tonn. Olsen forklarte at spøkelsesgarn er eit globalt problem, der garnet held fram med å fange fisk og andre marine dyr, og dermed skape ein ond sirkel av død og forfall. Fisken som blir fanga, døyr, rotnar, og tiltrekk seg nye fisk, som igjen blir fanga. I tillegg til dei direkte konsekvensane for livet i havet, kan spøkelsesgarn også skade korallrev og andre marine habitat.\Fjerninga av dette spøkelsesgarnet var difor eit viktig bidrag til å redusere skadane som er knytt til slike tapte fiskereiskap. Olsen understreka kor viktig det er å fjerne slike garn for å hindre at dei gjer ytterlegare skade. Han peika på at Fiskeridirektoratet i Noreg gjer ein stor innsats med å hente opp tapte garn langs kysten, men at dette arbeidet er mindre utbreidd i det globale sør, særleg på opent hav. Skipet «Dr. Fridtjof Nansen», som er ein del av Nansen-programmet, er for tida på tokt for å utføre forsking og bidra til ei betre forståing av havressursane. Nansen-programmet, som i år feirar 50-årsjubileum, har sidan 1975 sendt skipet rundt i verda for å gje lokale forskarar opplæring i moderne havforsking. Olsen understreka at han er stolt av å bidra til ei meir berekraftig og betre verd der det trengst mest, og at han saman med kollegaene sine jobbar for å kartlegge fiskeressursar i Bangladesh og andre stader, i samarbeid med lokale forskarar. Det er eit mål å redde truga dyr og bidra til eit berekraftig havmiljø, der havforsking spelar ei avgjerande rolle





