Forskere bruker teknologi og innbyggerdialog for å gjøre byene mer fotgjengervennlige

Byplanlegging endres med bruk av sosiale medier og sensordata. Forskerne i Trondheim jobber med å skape mer bærekraftige og fotgjengervennlige byer. Prosjektet involverer innbyggerne og tester midlertidige løsninger for å forbedre mobiliteten. Målet er å redusere bilbruken og fremme sykling og gange, spesielt om vinteren. Det utvikles digitale verktøy for å kartlegge folks opplevelser i byrommet.

Byplanlegging er i endring, og forskerne bruker nå sosiale nettverk og sensordata for å skape mer fotgjengervennlige byer. Innen 2030 er målet for «Innovasjonsdistrikt Elgeseter» i Trondheim å bli et nullutslippsområde med en internasjonal innovasjonskultur. Denne utviklingen er et resultat av forskning fra flere universiteter og forskningsinstitusjoner, inkludert NTNU. Elgesetergate i Trondheim, en av byens mest trafikkerte veier, er et eksempel på utfordringene.

Med lange ventetider for fotgjengere og høy forurensning, er det lite fristende å spasere. Professor Agnar Johansen peker på løsninger som finnes i andre byer, som gangveier under bakken, som i Montréal. Forskningsprosjektet MoST (Mobilitetslab Stor-Trondheim) bruker byen som et levende laboratorium for å teste bærekraftige løsninger. Målet er å få folk til å velge bort bilen og erstatte den med mer miljøvennlige alternativer. Forskerne bruker «tactical urbanism», en form for midlertidig byplanlegging, for å forbedre forholdene for syklister og fotgjengere. Jarvis Suslowicz, en av MoST-stipendiatene, forsker på hvordan man kan bruke slike tiltak. Dette innebærer å involvere innbyggerne i planleggingsprosessen. I Trondheim har kommunen testet midlertidige gang- og sykkelveier i boliggater. Resultatene var blandede, med både positive og negative tilbakemeldinger fra beboerne. Men engasjementet fra innbyggerne var høyt, og de kom med egne forslag til løsninger. Prosjektet fokuserer på innbyggernes behov og hvordan de kan bidra til endring. I tillegg forskes det på modellering, planlegging og utvikling av digitale teknologier. Aashish Adhikari, en annen stipendiat, jobber med å utvikle digitale verktøy der folk kan dele sine opplevelser av å gå eller sykle i byen. Dette inkluderer å identifisere trygge og utrygge områder, spesielt om vinteren. Tradisjonelt har kartlegging av mobilitet fokusert på biler, men nå er det fokus på myke trafikanter. Dette krever nye målemetoder og tilnærminger for å skape bedre bymiljøer for alle, ikke bare bilister. Fokuset ligger på å skape trygge, hyggelige og effektive transportalternativer for alle, med vekt på gange og sykling. Målet er å redusere bilbruken og fremme bærekraftig byutvikling. Det er viktig å inkludere innbyggerne i planleggingsprosessen for å sikre at løsningene møter deres behov. Bruk av sensordata og sosiale nettverk gir forskerne en unik mulighet til å forstå hvordan folk beveger seg i byen og til å skreddersy løsninger som passer deres behov. Dette fører til en mer helhetlig og brukervennlig byplanlegging, der innbyggerne er aktive deltakere, ikke bare passive mottakere. Fremtiden for byplanlegging er mer fokusert på bærekraft, innovasjon og innbyggerdeltakelse. Forskerne ønsker å utvikle digitale verktøy som kan gi bedre byplanlegging på myke trafikanters premisser. Fokuset er å skape en by der folk trives og føler seg trygge





Teknisk / 🏆 7. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Byplanlegging Bærekraftig Byutvikling Fotgjengere Sosiale Medier Digital Teknologi

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

