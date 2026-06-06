Forskere kartlegger brugdenes enormerike reiser over havet

Et team fra Havforskningsinstituttet har i fem år fulgt brugder - verdens nest største hai - med satellittmerker. Resultatene viser at de kan svømme eksemplarisk lange avstander, inkludert hele 9 000 kilometer på åtte måneder, og at mange vender tilbake til samme sommerbasis. Studien, som er publisert nå, har også vist at enkelte individer tar uvanlige ruter.

I fem år har etteam av forskere fra Havforskningsinstituttet studert den nest største fisken på kloden - brugden. Det har gitt unik kunnskap om kjempen.

Forskerne oppdaget at brugdene svømmer over enorme avstander. En av kjempehaiene svømte 9 000 kilometer på åtte måneder. - Det har vært utrolig spennende å se hvor store avstander de beveger seg over. Vi visste heller ikke at veldig mange av dem vender tilbake til samme sted, forteller marinbiolog Claudia Junge, som har ledet forskningsprosjektet.

I løpet av sommeren 2022 og 2023 merket forskerne 13 brugder som holdt til i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Ved hjelp av signaler sendt via satellitt kunne forskerne gjenskape brugdenes reiser fra arktiske farvann til tropene. Nå er dataene ferdig analysert og resultatene publisert. Samarbeidet med publikum var avgjørende for å finne brugdene.

Engasjerte nordmenn varslet forskerne når de så haiene, slik at forskerne kunne bevege seg ut med båt for å merke dem. - Folk var helt utrolige. De var glade for å se brugdene og hjalp oss stor, sier Junge. Brugdene kan bli tolv meter lange og mangler tenner, så de er ikke farlige for mennesker.

De lever av plankton og er en truet art som tidligere ble fisket hardt for sin store lever og finner. Hvorfor de svømmer så lange avstander er ikke helt klart, men det ser målrettet ut; det kan hande om mat eller reproduksjon. Mange brugder følger et årlig mønster: de tilbringer sommeren i nord, reiser sørover om vinteren og vender tilbake til nord neste sommer. - Nesten som trekkfuglene - og pensjonistene?

- tenker Junge. Likevel tar noen brugder også uvanlige valg. En brugde dro nordover til Barentshavet en stor del av vinteren, noe som viser at individene kan ha egne rutemønstre. Disse haiene tåler temperaturforskjeller mellom 2 og 25 grader.

Forskningen har gitt et innblikk i brugdenes livshistorie og bevegelsesmønstre. Merkene Forskerne brukte samlet hyppige data og løsnet fra haiene etter en bestemt periode. Resultatene er viktig forforvaltning av denne truede arten og for å øke kunnskapen om havets enorme områder





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