Forslag om å beskytte skipstrafikk i Hormuzstredet mislykkes i Sikkerhetsrådet

Bahrains forslag om å beskytte kommersiell skipstrafikk i Hormuzstredet ble ikke vedtatt av Sikkerhetsrådet. Utenriksministeren beklager og advarer om konsekvensene av blokaden.

Forslaget, fremsatt av Bahrain, oppfordret land til å samarbeide om å beskytte kommersiell skipstrafikk i Hormuzstredet . Elleve land støttet forslaget, mens Pakistan og Colombia avsto fra å stemme. Bahrains utenriksminister, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, uttrykte beklagelse over at forslaget ikke ble vedtatt, og mente at Sikkerhetsrådet hadde unnlatt å ta sitt ansvar.

Han understreket viktigheten av navigasjonsfrihet i stredet og at ingen har rett til å blokkere det i henhold til internasjonal lov. Al Zayani leste opp en uttalelse på vegne av Bahrain, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait og Jordan, der de uttrykte håp om at resolusjonen kunne ha bidratt til en permanent løsning for å sikre fri passasje gjennom stredet. Bakgrunnen for dette er den spente situasjonen i området, spesielt knyttet til trusselen fra Iran etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran den 28. februar. Mange handelsskip er for tiden blokkert i Persiabukta, lastet med verdifulle varer som olje, gass og kunstgjødsel, og kan ikke fortsette sin reise ut i åpent hav. Iran har imidlertid tillatt noen skip å passere etter forhandlinger, inkludert skip fra India, Kina, og to skip med tilknytning til Norge. Denne blokaden har store konsekvenser for verdensøkonomien, ettersom rundt 20 prosent av verdens gass- og oljeleveranser passerer gjennom Hormuzstredet. Den iranske blokaden har allerede ført til betydelige prisøkninger på olje og gass, noe som påvirker globale markeder og forbrukere. Situasjonen krever en diplomatisk løsning for å sikre stabile energipriser og forhindre ytterligere eskalering av konflikten i regionen.\I et forsøk på å unngå veto fra Russland og Kina, ble teksten i resolusjonsforslaget kraftig utvannet. Dette har ført til spekulasjoner om hvorvidt resolusjonen, selv om den hadde blitt vedtatt, ville hatt reell effekt på åpningen av Hormuzstredet. Analytikere peker på at den reduserte styrken i teksten kunne ha begrenset resolusjonens slagkraft. Samtidig understrekes den geopolitiske kompleksiteten i regionen, der ulike aktører har motstridende interesser. Mens Iran har truet med å angripe skip som passerer stredet, har andre land, inkludert vestlige nasjoner, uttrykt bekymring over Irans handlinger og deres innvirkning på global handel. Uenigheter mellom stormakter i Sikkerhetsrådet og mangelen på enighet om hvordan man skal håndtere situasjonen, har ytterligere komplisert forsøket på å finne en diplomatisk løsning. Den nåværende situasjonen representerer en utfordring for internasjonale organisasjoner og verdenssamfunnet generelt, som må finne en måte å balansere ulike interesser og sikre navigasjonsfrihet i et av verdens viktigste skipsfartsområder.\Konsekvensene av blokaden i Hormuzstredet er omfattende, ikke bare for de direkte involverte, men også for den globale økonomien. Prisøkningen på olje og gass, som følge av redusert tilgang på energi, har allerede begynt å merkes i forbrukernes lommebøker. Dette fører til inflasjonspress og øker levekostnadene i mange land. I tillegg til økonomiske konsekvenser, er det også sikkerhetsmessige bekymringer. Den spente situasjonen i regionen øker risikoen for militær konflikt, noe som kan destabilisere hele området og føre til ytterligere humanitære kriser. Den pågående blokaden truer også forsyningskjeder globalt, da skip som frakter varer ikke kan komme fram til sine destinasjoner. Dette kan føre til mangel på varer, forsinkelser i leveranser og økte kostnader for bedrifter. Det haster med å finne en løsning for å gjenopprette navigasjonsfriheten og forhindre ytterligere negative konsekvenser for verdensøkonomien og global stabilitet. Diplomatisk innsats er avgjørende for å løse konflikten fredelig og sikre en trygg og stabil fremtid for regionen





Trump med Iran-trusler: Vil «sprenge hvert kraftverk og hver bro»Donald Trump sier Iran må gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag kveld. Hvis ikke truer han med å sprenge hvert kraftverk og hver bro i landet.

Trump truer Iran med ødeleggelse hvis ikke Hormuzstredet åpnesUSAs president utstedte trusler mot Iran og satte en frist for å gjenåpne Hormuzstredet. Han advarte om ødeleggelse av infrastruktur hvis ikke dette skjer. Iran svarte med lignende trusler. Uttalelsene kommer til tross for bekymringer fra amerikanske etterretningsrapporter.

Trump truer Iran med ødeleggelse: Krever Hormuzstredet gjenåpnet innen tirsdagDen tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, har kommet med sterke trusler mot Iran, og krever at Hormuzstredet åpnes innen tirsdag kveld. Trusselen innebærer omfattende ødeleggelser av Irans infrastruktur dersom kravet ikke etterkommes. Iran svarer med lignende trusler.

Trump gir Iran ultimatum: Hormuzstredet eller konsekvenserPresident Trump har gitt Iran en tidsfrist for å åpne Hormuzstredet. Trusselen omfatter angrep på kritisk infrastruktur og varsler om en mulig ødeleggelse av Irans sivilisasjon. Israel og Russland har tatt forholdsregler, mens Iran har bedt barn danne menneskelige skjold.

