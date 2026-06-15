Forslag til ny(['Emne','Emneord','Tittel','Kategori','Nøkkelord']) felle null-strikes tiltak for å sikre at alle meldinger som sendes Json fra

Den: Oppsummering: Ren kraft Nedlastbar: er en knapp Ressurs: i Europa. Bruker vi den på tiltak med lav klimaeffekt per kilowattime, går det på bekostning av tiltak som kan kutte langt mer CO2. Dette omhandler.

Arbeid med utslippsreduserende teknologi for skip er viktig, men feil valg kan bremse Europas klimainnsats. Ren kraft er en knapp ressurs, og den må prioriteres der den gir størst utslippskutt per kilowattime.

Energieffektivisering gjennom hybridsystemer er allerede utbredt og ofte lønnsomt uten subsidier. De reelle alternativene som gjenstår, er elektrifisering, syntetiske drivstoff som grønn ammoniakk, og på lengre sikt kjernekraftdrevne skip. Full-elektrisk drift er for de fleste offshorefartøy lite realistisk på grunn av energibehov og operasjonsmønster. Dermed står syntetisk drivstoff som hovedalternativ på kort sikt.

Grønn ammoniakk fremstilles med ren strøm, vann og nitrogen via elektrolyse og Haber-Bosch-prosessen, begge ekstremt energikrevende. Rundt 60 prosent av energien går tapt gjennom produksjon, lagring og transport. Dette innebærer at bruken av ren kraft til å produsere ammoniakk til skip gir et lite klimagevinst per energienhet. I tillegg er det et prioriteringsspørsmål innen ammoniakk bruk: Verden bruker allerede enorme mengder til kunstgjødsel produsert fra fossil gass.

Før vi bruker grønn ammoniakk i skip, bør den først erstatte dagens fossile produksjon av ammoniakk for å oppnå større klimaeffekt. Et vanlig motargument er at økt etterspørsel vil drive frem ny fornybar kraft, men Haber-Bosch-prosessen krever stabil kraft, ikke bare variabel produksjon fra sol og vind. Hvis dette balanseres med gasskraft, forsvinner klimaeffekten fordi det er mer effektivt å lage hydrogen direkte fra fossil gass. Store batterilagre for å jevne ut variabel kraft har egne energitap.

Når disse kombineres med tapene i ammoniakkproduksjonen, blir det samlede energiregnestyket svakt. For at regnestykket skal gå opp, trengs ny, stabil grunnlast. I dag peker kjernekraft seg ut som det mest realistiske utslippsfrie alternativet. Da bør vi stille spørsmålet: Er det mer effektivt å bruke kjernekraften direkte i transport, fremfor å gå via energikrevende drivstoffproduksjon?

Kjernekraft brukes allerede i militære fartøy, og sivile forsøk er gjort, blant annet med NS Savannah på 1960-tallet. Å ta i bruk kjernekraft på skip vil være krevende, men olje- og gassindustrien har forutsetninger for å bidra. Det vil likevel kreve betydelig regulatorisk utvikling og kompetansebygging





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